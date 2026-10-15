İhracatın Avrupa ayağı güçleniyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yıl ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artarak 200,5 milyar dolardan 210,9 milyar dolara çıktı. Söz konusu dönemde AB ülkelerine ihracat yüzde 3,9 artışla 78 milyar 445,4 milyon dolardan 81 milyar 486,8 milyon dolara yükseldi. Böylece Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı söz konusu dönemde yaklaşık 3 milyar 41,4 milyon dolar artış gösterdi.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

Ocak-eylül döneminde AB ülkeleri arasında en fazla ihracat 15 milyar 438,5 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'ya ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı. Almanya'yı 9 milyar 616 milyon 54 bin dolarla İtalya, 8 milyar 282 milyon 135 bin dolarla İspanya, 7 milyar 900 milyon 110 bin dolarla Fransa, 5 milyar 491 milyon 31 bin dolarla Romanya, 5 milyar 457 milyon 921 bin dolarla Hollanda ve 4 milyar 830 milyon 699 bin dolarla Polonya izledi. Değer bazında bakıldığında Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa, Türkiye'nin AB'deki en büyük ihracat pazarları olmayı sürdürdü. Bu 4 ülkeye gerçekleştirilen toplam ihracat, ocak-eylül döneminde yaklaşık 41,2 milyar dolara ulaştı.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ ÖNE ÇIKTI

SÖZ konusu dönemde AB ülkelerine ihracatta sektörler arasında otomotiv endüstrisi öne çıktı. Ocak-eylül döneminde AB'ye ihracatını değer bazında en fazla artıran sektör otomotiv endüstrisi oldu. Otomotiv sektörünün AB ülkelerine ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 21 milyar 891,3 milyon dolardan 22 milyar 948,2 milyon dolara çıktı. Otomotiv endüstrisini 10 milyar 253 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 7 milyar 308,9 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

OCAK-EYLÜL döneminde Türkiye'nin 27 AB ülkesine ihracatında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir öne çıktı. Bu 5 ilin AB ülkelerine gerçekleştirdiği toplam ihracat 60,9 milyar dolara yaklaştı.