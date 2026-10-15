Taksitli alışverişte dev dönüşüm! Resmi Gazete'de yayımlandı, tüm yetki tek elde toplandı

Ticaret Bakanlığının perakende ticarette taksitli satışlara ilişkin yönetmelik değişikliği, 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle konut satışı dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisi Ticaret Bakanlığına verildi.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'in 12/B maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, taksit sürelerine ilişkin mevcut hükümler yeniden düzenlendi. Havayolu taşımacılığı, seyahat, konaklama, mobilya, elektronik cihazlar ve beyaz eşya gibi alanlara yönelik özel süreler ile tutarlara göre farklılaştırılan sınırlar da kaldırıldı. Daha önce taksit süresi 3 ay ila 12 ay arasında değişen sürelerde uygulanıyordu.

TAKSİT SÜRELERİNİ BAKANLIK BELİRLEYECEK

Yönetmeliğin değiştirilen 12/B maddesine göre Ticaret Bakanlığı, konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirlemeye ve bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yönelik karar alabilecek.

Düzenlemede, Bakanlığın aldığı kararların internet sitesinde ilan edileceği ve üst meslek kuruluşlarına gönderileceği belirtildi.

Böylece taksit sürelerinin belirlenmesinde yeni kararların alınması için yetki Ticaret Bakanlığında toplanmış oldu. Bakanlığın ilerleyen dönemde yeni bir süre veya sınırlama belirleyip belirlemeyeceği ise yapılacak açıklamalara bağlı olacak.