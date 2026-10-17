Haberler Ekonomi MEMUR MESAİ ÜCRETİ BELLİ OLDU | 2027 Memur saat başı mesai parası ne kadar olacak? İşte zamlı memur mesai ücreti... MEMUR MESAİ ÜCRETİ BELLİ OLDU | 2027 Memur saat başı mesai parası ne kadar olacak? İşte zamlı memur mesai ücreti... 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile memurların saatlik fazla mesai ücretinde yapılacak artış gündeme geldi. Peki, 2027 yılında memurların saat başı fazla çalışma ücreti kaç TL olacak, zam oranı yüzde kaç olarak belirlendi? İşte, zamlı memur mesai ücretine ilişkin merak edilen detaylar… AA









2027 yılı memur fazla mesai ücretleri, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile yeniden şekilleniyor. Saatlik 16 lira 55 kuruş olan fazla çalışma ücretinin yeni yılda ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, memurların 2027 yılı zamlı saat başı mesai ücreti kaç TL olacak ve artış oranı yüzde kaç olarak hesaplanacak? İşte ayrıntılar…

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yaklaşık yüzde 20 artacak. 2026 yılında 16 lira 55 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2027'den itibaren 19 lira 85 kuruşa yükselecek. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 17 lira 60 kuruş yerine 21 lira 15 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.