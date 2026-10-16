TOKİ’den ev ve iş yeri sahiplerine yüzde 25 indirim! Başvuru için son günler: Sadece iki belge isteniyor!

TOKİ'nin yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri sahibini ilgilendiren borç kapatma kampanyasında geri sayım başladı. Borcunu peşin ödeyenler yüzde 25 indirim fırsatından yararlanabilirken, kısmi ödeme yapacak hak sahipleri için de seçenek bulunuyor. İndirimden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi yaklaşırken, kampanyanın şartları da önem kazanıyor.
BORCUNU KAPATANA YÜZDE 25 İNDİRİM
TOKİ kampanyasında borcunun tamamını peşin ödeyen hak sahipleri, borç bakiyesi üzerinden yüzde 25 indirim elde edebiliyor. Böylece kalan borcunu kapatmak isteyen vatandaşlar, indirim avantajıyla tapularına daha erken kavuşma fırsatı yakalıyor.
Borcun tamamını ödeyecek nakdi bulunmayanlar için de bir seçenek sunuluyor. Kalan borcun en az yüzde 25'ini ödeyen hak sahipleri, yatırdıkları tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor. Ancak bu imkândan faydalanabilmek için kampanyanın diğer koşullarının da karşılanması gerekiyor.
TOKİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin öncelikle taksit ödemelerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması gerekiyor.
Bunun yanı sıra geçmiş dönemlere ait ödenmemiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması ve içinde bulunulan aya ait taksitin yatırılmış olması şartı aranıyor.
Kalan taksit sayısı da kampanyaya katılımda belirleyici oluyor. Geriye 12 aydan fazla taksiti kalan hak sahipleri indirimden yararlanabiliyor. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olanlar ise kampanya kapsamı dışında tutuluyor.
BAŞVURU İÇİN BU İKİ BELGE GEREKİYOR
TOKİ'nin yüzde 25 indirim fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların, gayrimenkul sözleşmesini imzaladıkları banka şubesine başvurması gerekiyor. İşlemler, T. Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden yürütülüyor.
BAŞVURU SIRASINDA İKİ BELGENİN HAZIR BULUNDURULMASI GEREKİYOR:
İlgili belediyeden alınacak Emlak Beyan Değeri Belgesi
Güncel ve geçerli DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) poliçesi
Belgelerini hazırlayan hak sahipleri, sözleşmelerinin bulunduğu banka şubesi üzerinden başvuru ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
BORCUNU KAPATANLARA TAPU TESLİM EDİLECEK
Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunun tamamını kapatan hak sahiplerine tapuları derhal teslim edilecek. Böylece şartları karşılayan vatandaşlar, erken ödeme indirimiyle borçlarını kapatırken tapularını da teslim alabilecek.
İNDİRİM FIRSATI SONA ERİYOR
TOKİ'nin indirim kampanyasından yararlanmak isteyen hak sahiplerinin işlemlerini 19 Ekim 2026 mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor. Belirtilen tarihten sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödeme taleplerinde kampanya indirimi uygulanmayacak.
Tapusunu erken almak veya kalan borcunu daha düşük tutarla kapatmak isteyen vatandaşların, başvuru şartlarını kontrol ederek son tarih gelmeden işlemlerini tamamlaması önem taşıyor.
PEŞİN PARASI OLMAYANLAR DA KREDİ KULLANABİLİYOR
Borcunu kapatmak isteyen ancak yeterli nakdi bulunmayan vatandaşlar için de kredi seçeneği bulunuyor. Hak sahipleri, sözleşmeli bankalar üzerinden konut kredisi kullanarak yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanabilir.