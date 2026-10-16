Haberler Ekonomi TOKİ’den ev ve iş yeri sahiplerine yüzde 25 indirim! Başvuru için son günler: Sadece iki belge isteniyor! TOKİ’den ev ve iş yeri sahiplerine yüzde 25 indirim! Başvuru için son günler: Sadece iki belge isteniyor! TOKİ’nin konut ve iş yeri borçlarını azaltmak isteyenlere sunduğu yüzde 25 indirim kampanyasında süre daralıyor. Binlerce hak sahibini ilgilendiren fırsattan yararlanmak isteyenlerin başvuru öncesinde hazırlaması gereken belgeler ve izlemesi gereken adımlar merak konusu oldu. SABAH









TOKİ'nin yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri sahibini ilgilendiren borç kapatma kampanyasında geri sayım başladı. Borcunu peşin ödeyenler yüzde 25 indirim fırsatından yararlanabilirken, kısmi ödeme yapacak hak sahipleri için de seçenek bulunuyor. İndirimden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi yaklaşırken, kampanyanın şartları da önem kazanıyor.

BORCUNU KAPATANA YÜZDE 25 İNDİRİM TOKİ kampanyasında borcunun tamamını peşin ödeyen hak sahipleri, borç bakiyesi üzerinden yüzde 25 indirim elde edebiliyor. Böylece kalan borcunu kapatmak isteyen vatandaşlar, indirim avantajıyla tapularına daha erken kavuşma fırsatı yakalıyor. Borcun tamamını ödeyecek nakdi bulunmayanlar için de bir seçenek sunuluyor. Kalan borcun en az yüzde 25'ini ödeyen hak sahipleri, yatırdıkları tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor. Ancak bu imkândan faydalanabilmek için kampanyanın diğer koşullarının da karşılanması gerekiyor.