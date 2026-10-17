Bodrum Cannes’ı yakaladı

T ürkiye'nin yatçılık merkezi Bodrum , uluslararası denizcilik sektörünün önemli markalarını buluşturan Bodrum Boat Show ile dünya sahnesindeki yerini güçlendiriyor. İkinci yılında 255 tekne ve 500'ün üzerinde markayı ağırlayan fuar, katılımcı firma sayısını 110'dan 165'e çıkararak Cannes'ın ana motor yat limanındaki tekne kapasitesine yaklaştı. 14-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda, 5 metreden 55 metreye kadar uzanan tekneler sergileniyor. Monaco, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'dan firmaların katıldığı organizasyonda, dünyaca ünlü İtalyan yat tasarımcısı Luca Dini de yer alıyor. Yabancı katılımcı oranının yüzde 15'i aştığı fuarda, yaklaşık 4 bin 500 firma temsilcisi bulunuyor. Organizasyonun 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç fuarın oteller ve restoranlarda yarattığı hareketliliğin kent ekonomisine katkı sağladığını ifade ederek Bodrum Boat Show'un önümüzdeki yıllarda Avrupa'daki önemli yat fuarlarına güçlü bir alternatif olmasını beklediklerini söyledi.

HEDEF SÜPER YATLAR ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, fuarın ikinci yılında ulaştığı büyüklüğün uluslararası organizasyonlarla karşılaştırılabilecek düzeye geldiğini söyledi. Cannes ve Monaco'da gerçekleştirilen tanıtımların ardından uluslararası yat üreticileri, brokerlar ve markalardan yoğun ilgi gördüklerini belirten Soydan, Bodrum Boat Show'un gelecek yıllarda 70-80 metre boyutlarındaki süper yatlara da ev sahipliği yapmasının hedeflendiğini ifade etti.

ÇEVRE DOSTU DENİZCİLİK

Fuarın açılışında konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık ise çevre dostu denizciliğin önemine dikkat çekti. Akbıyık, Köyceğiz Gölü ve Dalyan'da faaliyet gösteren 495 teknenin dört yıl içinde elektrikli sisteme dönüştürülmesinin planlandığını açıkladı. Muğla'da turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini belirten Akbıyık, deniz çayırlarının korunması ve atık yönetimi konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

AYHAN TURAN GÜVEN TAZELEDİ

TURİZM sektöründe 25 yıllık deneyime ve 19 yıllık girişimcilik geçmişine sahip Ayhan Turan, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyeliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul Delegeliğine yeniden seçildi. İZTO Seyahat Acenteleri Meslek Komitesi'nden meclis üyeliğine seçilen Turan, TURSAV Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu üyeliklerini de sürdürüyor. Rusya Federasyonu İzmir Fahri Konsolosluğu'nda Konsolos Siyasi Danışmanı olarak da görev yapan Turan, yeni dönemde seyahat acentelerinin sorunlarının çözümüne ve İzmir turizminin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Yeniden seçilmesinin önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Turan, meslektaşlarına teşekkür ederek sektörel dayanışmayı güçlendirmek, yeni iş birlikleri geliştirmek ve İzmir'in turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmek için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.