İzmir barajları coşuyor! İZMİR BARAJ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI: İZSU DUYURDU: 17 EKİM'DE REKOR SEVİYE YOLDA

Son dakika İzmir haberleri... Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla zaten gözle görülür bir artış kaydeden İzmir barajlarında, mevcut yükseliş grafiği yerini tam anlamıyla bir 'su patlamasına' bırakmaya hazırlanıyor. Geçen seneki kritik seviyeleri aşarak moral depolayan Tahtalı ve çevresindeki barajlar, kapıdaki yeni yağış dalgasıyla birlikte son yılların en yüksek doluluk oranlarına ulaşabilir.
Peki, İzmir barajlarında doluluk oranları ne kadar oldu? Tahtalı Barajı başta olmak üzere İzmir'deki barajlarda son durum nasıl? İşte detaylar...
Meteorolojiden alınan son verilere göre, bölgeyi etkisi altına alacak yeni ve güçlü yağış dalgası kentin baraj havzalarına adeta can suyu olacak.
Mevcut yükseliş grafiğinin üzerine eklenecek bereketli yağmurlarla birlikte, barajlardaki su seviyelerinin son yılların en yüksek rakamlarına ulaşması öngörülüyor.
İzmir'de 2025-2026 yılı baraj doluluk oranları karşılaştırması
17 EKİM 2026 İZMİR BARAJLARI DOLULUK ORANLARI GÜNCEL
Tahtalı Barajı: 42,61Balçova Barajı: 43,86
Ürkmez Barajı: 60,49