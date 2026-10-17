İzmir barajları coşuyor! İZMİR BARAJ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI: İZSU DUYURDU: 17 EKİM'DE REKOR SEVİYE YOLDA

Son dakika İzmir haberleri... Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla zaten gözle görülür bir artış kaydeden İzmir barajlarında, mevcut yükseliş grafiği yerini tam anlamıyla bir 'su patlamasına' bırakmaya hazırlanıyor. Geçen seneki kritik seviyeleri aşarak moral depolayan Tahtalı ve çevresindeki barajlar, kapıdaki yeni yağış dalgasıyla birlikte son yılların en yüksek doluluk oranlarına ulaşabilir.

Peki, İzmir barajlarında doluluk oranları ne kadar oldu? Tahtalı Barajı başta olmak üzere İzmir'deki barajlarda son durum nasıl? İşte detaylar...