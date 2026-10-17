İzmir ve Antalya arasında 42 milyon liralık potansiyel

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) iş birliğinde düzenlenen Ticaret Köprüsü etkinliği, İzmir ve Antalya iş dünyasını bir araya getirdi. Buluşmada yapılan görüşmeler sonucunda toplam 423 milyon TL'lik ticaret potansiyeli ortaya çıktı. EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 77 görüşme ve 142 karşılıklı eşleşme yapıldı. Tarım, gıda, turizm, lojistik, gayrimenkul ve teknoloji başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları, yeni ticari bağlantılar ve ortak yatırım fırsatlarını değerlendirdi. EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, iki kentin ekonomik potansiyelinin ortak iş birlikleriyle büyütülebileceğini belirterek, dijital dönüşüm ve yapay zekâ destekli eşleşmelerin ticari ilişkileri güçlendirdiğini vurguladı.

İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş ise buluşmanın yeni ortaklıklar ve kalıcı ticari ilişkiler için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Etkinlikte, TÜRKONFED'in yapay zekâ destekli B2B eşleşme uygulaması TÜRKONNECT aracılığıyla yeni iş bağlantıları kurulması da hedeflendi. İki dernek, önümüzdeki dönemde ortak projeler ve sektörel buluşmalarla iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor.