ADÜ’lü akademisyenlerden dünyada ses getiren buluş

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) akademisyenleri ile Almanya'daki Max Planck Karasal Mikrobiyoloji Enstitüsü bilim insanlarının ortak çalışması, uluslararası alanda "2026'nın Öne Çıkan Buluşu" ödülüne layık görüldü.

PATENT BAŞVURUSU

YAKLAŞIK 40 yıldır çözülemeyen bilimsel bir gizemi aydınlatan araştırmada, nematodlarla birlikte yaşayan bakterilerin ürettiği RXP (Rhabdopeptid) molekülünün, yaygın böcek kovucu DEET'ten yaklaşık 100 kat daha güçlü uzaklaştırıcı etkiye sahip olduğu ortaya konuldu. TÜBİTAK-BMBF iş birliği kapsamında yürütülen çalışma, Hollanda'da düzenlenen uluslararası toplantıda da ödüllendirildi. Laboratuvar ortamında sentetik olarak üretilen RXP molekülünün, sivrisinek ve kene gibi hastalık taşıyan canlıların yanı sıra tarımsal zararlılar üzerinde de etkili olduğu belirlendi. ADÜ'den Prof. Dr. Selçuk Hazır, Doç. Dr. Harun Çimen, Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Hazal Gülşen ve Doç. Dr. Derya Uluğ'un yer aldığı araştırmanın, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden hastalık taşıyıcılarla mücadeleye ve tarımsal zararlıların kontrolüne yeni olanaklar sunması bekleniyor. BRXP molekülü için uluslararası patent başvurusu da yapıldı.