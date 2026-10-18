Gabar’da yeni keşif müjdesi yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında soruları yanıtladı. Küresel enerji piyasalarında art arda yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşamadığını aktaran Bayraktar, ülkenin enerji kaynaklarını ve tedarikçi ülkeleri çeşitlendirmeye yönelik politikalar uyguladığını ifade etti.

'DÖRT KATINA ÇIKACAK'

Bayraktar, "Hem denizlerde hem de karada petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri sürüyor. Gabar'daki petrol üretimi de bu çalışmaların önemli bir parçası" dedi. Gabar'da çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, "Gabar'dan inşallah yakın zamanda yeni bir müjde verebiliriz" ifadesini kullandı. Bayraktar, Türkiye'nin 2023'te Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndan üretime başladığını anımsatarak, "Karadeniz'deki üretimimiz yılda 7,5 milyar metreküpe çıkıyor. Bu sıfırdı, 2023'ten beri üretim başladı ve bugün inşallah iki katına çıkacak. 2028'de bu dört katına çıkacak. Türkiye bir taraftan kendi kaynaklarını arıyor" diye konuştu. Enerji arz güvenliğinde çeşitlendirmenin önemine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji, nükleer enerji, yerli kömür, petrol ve doğal gaz kaynaklarının tamamından yararlanmayı hedeflediğini anlattı. ABD ile yapılan uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmalarına da değinen Bayraktar, boru hatlarında yaşanabilecek sorunlara karşı alternatif tedarik imkanlarını geliştirdiklerini söyledi. Bayraktar, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt tedarikine yönelik anlaşmanın önemine de işaret ederek, "Rusya ile Amerika'nın dizel anlaşması, dizel tedariki konusunda anlaşmaları da önem arz ediyor. Çünkü Türkiye Rusya'dan önemli bir dizel tedarikçisi. Bunun için de bu alanın açılması bizim arz güvenliğimiz açısından önemli" değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktöründe elektrik üretimine yaklaşıldığını ve reaktörün birkaç ay içinde devreye alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer santral projelerinin de gündemde olduğunu belirten Bayraktar, artan elektrik talebini karşılamada nükleer enerjinin önemine dikkat çekti.