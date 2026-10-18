“İzmir’in üretim gücü artırılmalı”

Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir'in üretim yapısının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Başkanı Zafer Koç, kentin milletvekillerinin ve yerel yönetimlerin bu amaç etrafında buluşması gerektiğini kaydetti.

'HAREKETE GEÇMELİYİZ'

KENT üretiminin gelişmesinin şehrin genel refahını yükselteceğini savunan Koç, "Büyük şehir sadece yüksek yapılarla, araç sayısının veya nüfusun çokluğu ile belirlenmez. Büyük şehir demek, üretim gücü ile Türk ekonomisine önemli katkı veren iller demektir. Bu aşamada İzmir'in üretim geleceği için vakit geçirmeden harekete geçmemiz gerekiyor. Mesela bizim sektörümüzde binlerce esnafımız, yıllardır meskenlerin altında, sokak aralarında üretim yapmaya mecbur bırakılıyor. Üreten esnafımız; ruhsat, atık, trafik, yangın ve çevre sorunlarıyla boğuşarak değil, modern ve planlı üretim alanlarında geleceğini kurmalı" diye konuştu.

SANAYİ SİTESİ HEDEFİ

İZMIR'IN acilen Akıllı Şehir Eylem Planı hazırlaması gerektiğini belirten Başkan Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu amaç doğrultusunda merkezi hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz el ele vermeli; sektörümüze modern küçük ihtisas sanayi siteleri kazandırılmalıdır. Yeni bir sanayi sitesi oda yönetimimizin temel ülküsüdür. Bizim düşüncemiz, TOKİ modeli ile, uzun vadeli ve ulaşılabilir ödeme koşullarıyla üretim yapan esnafımıza modern küçük ihtisas sanayi siteleri kazandırmaktır. TOKİ modelinde ısrarcıyız, çünkü üyelerimizin birikimlerinin arsalara değil, kendi üretimlerine, işlerini geliştirecek makine ve teçhizat tahsisine yatırmalarını istiyoruz. Esnaf üretimini geliştirsin ki, sanayi sitesinde işyerine sahip olsun. Ailesine güzel bir gelecek hazırlasın. Yaşadığı kente, çevreye refah getirsin, yararı olsun. Üretimi yapacağımız sitelerimiz, aynı zamanda sektörümüzde markalaşmayı yaygınlaştıracak bir hedeftir. Üretimi destekleyecek markalaşmayı yakalamak her sektörün ihtiyacıdır. Bu nedenlerle sanayi sitesi kurmayı bir zorunluluk olarak görüyoruz. Çünkü mesele sadece bir dükkân meselesi değildir. Bu, İzmir'in tasarım, marka, üretim meselesidir, istihdam meselesidir. Türkiye'nin geleceği bu anlayışla aydınlatılabilir."