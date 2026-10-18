Kuşadası’na 4 kruvaziyerle 7 bin 594 turist geldi

TÜRKIYE'NIN önemli kruvaziyer turizmi merkezlerinden Kuşadası, uluslararası deniz turizmindeki hareketliliğini sürdürdü. İlçedeki Ege Port Limanı, Bermuda, Bahamalar ve Malta bayraklı 4 kruvaziyer gemisini ağırladı. Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı olan toplam 7 bin 594 turist karaya çıktı. Kuşadası'na gelen turistlerin önemli bir bölümü, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için düzenlenen turlara katıldı. Tur programını tercih eden yolcular, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.