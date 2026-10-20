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Haberler Ekonomi BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 20 EKİM SALI AKARKAYIT FİYATLARI |Motorine (mazota) indirim ya da zam var mı? İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 20 EKİM SALI AKARKAYIT FİYATLARI |Motorine (mazota) indirim ya da zam var mı? İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa...

Gece yarısı akaryakıt tabelaları sil baştan değişti. Pompaya yansıyan dev rakam sonrası benzin fiyatları çakıldı. Peki, indirim sonrası benzin ve motorinin litresi kaç TL oldu? İşte 20 Ekim 2026 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı ve benzin indirimi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 20 Ekim 2026 Salı ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 20 Ekim 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul'da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu yakalarında farklı seviyelerde bulunuyor. Güncel fiyat listesine göre Anadolu Yakası'nda benzin ve motorin fiyatları Avrupa Yakası'na kıyasla daha düşük.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 79,60 TL/L

Motorin: 96,70 TL/L

LPG: 41,20 TL/L

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 79,40 TL/L

Motorin: 96,50 TL/L

LPG: 40,60 TL/L

ANKARA GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Başkentte 20 Ekim 2026 tarihli fiyat verilerine göre benzinin litre fiyatı 80 TL'nin üzerinde bulunuyor. Motorin fiyatı ise 98 TL seviyesine yakın seyrediyor.

Benzin: 80,60 TL/L

Motorin: 97,80 TL/L

LPG: 41,29 TL/L

İZMİR GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları, karşılaştırılan büyükşehirler arasında özellikle benzin ve motorin bakımından yüksek seviyelerde bulunuyor.

Benzin: 80,80 TL/L

Motorin: 98,00 TL/L

LPG: 41,20 TL/L

BURSA GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Bursa'da 20 Ekim Salı günü yayımlanan fiyat listesine göre benzinin litre fiyatı 80,70 TL olarak görülüyor. Motorin ve LPG fiyatlarında da güncel rakamlar belli oldu.

Benzin: 80,70 TL/L

Motorin: 97,70 TL/L

LPG: 40,60 TL/L

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