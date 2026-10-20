BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 20 EKİM SALI AKARKAYIT FİYATLARI |Motorine (mazota) indirim ya da zam var mı? İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 20 Ekim 2026 Salı ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 20 Ekim 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...