BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 20 EKİM SALI AKARKAYIT FİYATLARI |Motorine (mazota) indirim ya da zam var mı? İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 20 Ekim 2026 Salı ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 20 Ekim 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İstanbul'da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu yakalarında farklı seviyelerde bulunuyor. Güncel fiyat listesine göre Anadolu Yakası'nda benzin ve motorin fiyatları Avrupa Yakası'na kıyasla daha düşük.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 79,60 TL/L
Motorin: 96,70 TL/L
LPG: 41,20 TL/L
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 79,40 TL/L
Motorin: 96,50 TL/L
LPG: 40,60 TL/L
ANKARA GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
Başkentte 20 Ekim 2026 tarihli fiyat verilerine göre benzinin litre fiyatı 80 TL'nin üzerinde bulunuyor. Motorin fiyatı ise 98 TL seviyesine yakın seyrediyor.
Benzin: 80,60 TL/L
Motorin: 97,80 TL/L
LPG: 41,29 TL/L
İZMİR GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları, karşılaştırılan büyükşehirler arasında özellikle benzin ve motorin bakımından yüksek seviyelerde bulunuyor.
Benzin: 80,80 TL/L
Motorin: 98,00 TL/L
LPG: 41,20 TL/L
BURSA GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
Bursa'da 20 Ekim Salı günü yayımlanan fiyat listesine göre benzinin litre fiyatı 80,70 TL olarak görülüyor. Motorin ve LPG fiyatlarında da güncel rakamlar belli oldu.
Benzin: 80,70 TL/L
Motorin: 97,70 TL/L
LPG: 40,60 TL/L