Dış borçta 24 yılın en düşük seviyesi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin iktidara gelmesinden bu yana, faiz, refinansman ve likidite risklerini gözeten stratejik ölçütler doğrultusunda borçlanma kompozisyonunun dengeli bir şekilde oluşturulmasına kararlılıkla devam edildiğini belirterek, "Stratejik ölçütlere dayalı, makul risk düzeyi ve uygun maliyetli borçlanma politikası sayesinde, AB tanımlı genel yönetim borç stokunun gayrı safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2002 yılında yüzde 71,2 iken 2025 yılında Maastricht kriteri yüzde 60 seviyesinin altında yüzde 23,7 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

AB ORTALAMASININ ALTINDA

Şimşek, borç stokunun bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 23,1'e gerilediğine dikkat çekerek, "AB üyesi ülkelerdeki ortalama yüzde 82,9 seviyesinin oldukça altındadır. Bu açıdan ülkemiz, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında en düşük borçluluk oranına sahip ülke konumundadır. Türkiye Dış Borç Stokunun GSYH'ye oranı 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 32,6 seviyesinde olup 2026 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 31,6 ile 2002 yılından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir" diye konuştu.