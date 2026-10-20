Hazine toprakları üretim için kiralanıyor

HAZİNE arazileri, gelecek yıl da tarım, eğitim, turizm gibi alanlarındaki yatırımlar ile kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Edinilen bilgilere göre, Hazineye ait taşınmazlar yatırımların desteklenmesi için kritik önem taşıyor. Bu kapsamda, Hazine arazilerinin tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki için kullandırılmasına gelecek yıl da devam edilecek.

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEK

YATIRIM teşvik faaliyetleri kapsamında, 2028'e kadar her yıl 10 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz, eğitim, tarım, hayvancılık, turizm ve diğer amaçlı yatırımlar için ilana çıkarılacak. Bu yılın 8 ayında 6 milyon 738 bin metrekare taşınmaz bu alanlardaki yatırımlar için ilana çıkarıldı. Bu kapsamda, 174 milyon lira yatırım tutarı karşılığında 24 bin metrekare taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için uygulamanın başladığı Ağustos 2018'den bugüne kadar 51,1 milyon metrekare taşınmaz kiralandı. Ülkede yetiştirilme potansiyeli bulunan kavak, kızılağaç, okaliptüs, badem, Antep fıstığı, zeytin, ceviz, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin ve akasya gibi türlerde ağaçlandırma amaçlı kiralamalar desteklenecek.