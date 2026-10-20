Türkiye Avrupa’nın lojistik omurgası olacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Basra Körfezi'ni Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak yeni bir lojistik omurga oluşturuyoruz" dedi. Uraloğlu, Ankara'da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) düzenlenen Değişen Küresel Ulaştırma Jeopolitiği ve Kalkınma Yolu Projesi Konferansına katıldı. Burada yapığı konuşmada Uraloğlu, "Günümüzde ulaştırma ağlarının çeşitlendirilmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur; biz bu zorunluluğu fırsata çeviriyoruz. Orta Koridor, Çin ve Orta Asya'yı Hazar üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya bağlayan en kritik güzergah olması bakımından bu vizyonun en önemli ayaklarından biridir. Türkiye'de Orta Koridor'a bağlantı sağlayan hatların uzunluğu, mevcut devam eden ve planlanan hatlarla birlikte toplam 2 bin 156 kilometreye ulaşmaktadır. Geçtiğimiz yıl 224 kilometrelik Kars- Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu'nun temelini attık. Bu hat, Orta Koridor'a stratejik bir güzergah kazandıracak. Doğu-Batı eksenindeki bu gücü, Kuzey-Güney yönünde tamamlayacak ana omurga ise Kalkınma Yolu'dur. Basra Körfezi'ni Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak yeni bir lojistik omurga oluşturuyoruz" diye konuştu.