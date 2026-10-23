Asgari ücret zammında gözler o rakamda! Bütçeden dikkat çeken sinyal

2027 yılı asgari ücret zammı için farklı zam senaryoları gündemdeki yerini koruyor. Bütçede vergi istisnasına ayrılan kaynağın yüzde 33,7 artırılması beklentileri yükseltirken, olası zam oranlarına göre net asgari ücretin 36 bin ile 37 bin 500 lira arasında değişebileceği tahmin ediliyor.

2027 yılı asgari ücret zammına ilişkin beklentiler, bütçede vergi istisnası desteği için ayrılan kaynağın yüzde 33,7 artırılmasıyla yeniden gündeme geldi. Farklı zam oranlarına göre yapılan hesaplamalarda net asgari ücretin 36 bin lira ile 37 bin 500 lira arasında değişebileceği öngörülüyor. Kesin zam oranı ise yıl sonunda yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belli olacak.

2027 BÜTÇESİNDE ASGARİ ÜCRET VERGİ İSTİSNASINA 1 TRİLYON 460 MİLYAR LİRA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027 yılı bütçesinde, asgari ücret vergi istisnası desteği için 1 trilyon 460 milyar lira kaynak ayrıldı. Geçen yıl 1 trilyon 92 milyar lira olan bu tutar, yüzde 33,7 oranında artırıldı.

Bütçede öngörülen artış, asgari ücrette de benzer bir zam yapılabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Ancak vergi istisnası için ayrılan kaynaktaki artış, doğrudan asgari ücret zammı anlamına gelmiyor.

Asgari ücret; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Görüşmelerde enflasyon, çalışanların geçim koşulları ve işverenlerin maliyetleri gibi çeşitli göstergeler değerlendiriliyor. Bu nedenle bütçedeki artış oranı, yeni yıl zammı için bir referans niteliği taşıyor.