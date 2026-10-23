Asgari ücret zammında gözler o rakamda! Bütçeden dikkat çeken sinyal

2027 yılı asgari ücret zammı için farklı zam senaryoları gündemdeki yerini koruyor. Bütçede vergi istisnasına ayrılan kaynağın yüzde 33,7 artırılması beklentileri yükseltirken, olası zam oranlarına göre net asgari ücretin 36 bin ile 37 bin 500 lira arasında değişebileceği tahmin ediliyor.
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO: NET ÜCRET 37 BİN 500 LİRAYI AŞABİLİR
2027 yılı asgari ücret zammına ilişkin beklentiler, bütçede vergi istisnası desteği için ayrılan kaynağın yüzde 33,7 artırılmasıyla yeniden gündeme geldi. Farklı zam oranlarına göre yapılan hesaplamalarda net asgari ücretin 36 bin lira ile 37 bin 500 lira arasında değişebileceği öngörülüyor. Kesin zam oranı ise yıl sonunda yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belli olacak.
2027 BÜTÇESİNDE ASGARİ ÜCRET VERGİ İSTİSNASINA 1 TRİLYON 460 MİLYAR LİRA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027 yılı bütçesinde, asgari ücret vergi istisnası desteği için 1 trilyon 460 milyar lira kaynak ayrıldı. Geçen yıl 1 trilyon 92 milyar lira olan bu tutar, yüzde 33,7 oranında artırıldı.
Bütçede öngörülen artış, asgari ücrette de benzer bir zam yapılabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Ancak vergi istisnası için ayrılan kaynaktaki artış, doğrudan asgari ücret zammı anlamına gelmiyor.
Asgari ücret; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Görüşmelerde enflasyon, çalışanların geçim koşulları ve işverenlerin maliyetleri gibi çeşitli göstergeler değerlendiriliyor. Bu nedenle bütçedeki artış oranı, yeni yıl zammı için bir referans niteliği taşıyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN YÜZDE 28,4, YÜZDE 30 VE YÜZDE 33,7 SENARYOLARI
2027 yılı asgari ücretine ilişkin hesaplamalarda üç farklı zam oranı öne çıkıyor. Mevcut ücret üzerinden yapılan tahminlere göre zam oranının yüzde 33,7 olması durumunda net asgari ücretin 37 bin 536,94 liraya yükselmesi bekleniyor.
Yüzde 30 zam senaryosunda net asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 liraya, Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük enflasyon tahminine paralel artış yapılması halinde ise yaklaşık 36 bin 49 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.
Öne çıkan zam senaryolarına göre tahmini ücretler şöyle:
Yüzde 33,7 zam: Brüt 44 bin 161,11 lira, net 37 bin 536,94 lira.
Yüzde 30 zam: Brüt yaklaşık 42 bin 939 lira, net yaklaşık 36 bin 500 lira.
Yüzde 28,4 zam: Brüt yaklaşık 42 bin 410 lira, net yaklaşık 36 bin 49 lira.
Bu hesaplamalar, mevcut veriler üzerinden oluşturulan tahminlerden oluşuyor. Nihai ücret, belirlenecek zam oranına ve geçerli ücret hesaplama esaslarına göre şekillenecek.
GEÇMİŞ YILLARDAKİ ZAMLAR, BÜTÇE ARTIŞIYLA BİREBİR ÖRTÜŞMEDİ
Geçmiş yıllardaki uygulamalar, asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynaktaki artışla asgari ücret zammının aynı oranda gerçekleşmek zorunda olmadığını gösteriyor.
2025 yılında vergi istisnası desteği yüzde 25 artırılırken asgari ücret zammı yüzde 30 olarak belirlenmişti. 2026 bütçesinde ise vergi istisnası kaynağındaki artış yüzde 28,02 olurken asgari ücrete yapılan zam yüzde 27 seviyesinde gerçekleşmişti.
Bu örnekler, 2027 yılı için bütçede öngörülen yüzde 33,7'lik artışın kesin zam oranı olarak değerlendirilemeyeceğine işaret ediyor.