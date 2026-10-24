ALTIN DÜŞTÜ MÜ? GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? | 24 EKİM ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında yaşanan düşüş, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü de yatırımcıların yakın takibinde. Haftalık bazda yüzde 4,18 değer kaybeden gram altın, Kapalıçarşı'da 6 bin 370 liraya gerilerken Cumhuriyet altınının satış fiyatı 41 bin 880 lira oldu.
Peki, bugün gram ve çeyrek altın kaç TL, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Ekim güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI SON DURUM 24 EKİM 2026
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı:6.383,95 TL
Gram altın satış fiyatı:6.384,76 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı:10.440,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:10.541,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:3.995,44
Ons altın satış (USD) fiyatı:3.995,95
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Cumhuriyet altını alış fiyatı:41.631,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:42.017,00 TL