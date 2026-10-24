ALTIN DÜŞTÜ MÜ? GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? | 24 EKİM ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında yaşanan düşüş, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü de yatırımcıların yakın takibinde. Haftalık bazda yüzde 4,18 değer kaybeden gram altın, Kapalıçarşı'da 6 bin 370 liraya gerilerken Cumhuriyet altınının satış fiyatı 41 bin 880 lira oldu.