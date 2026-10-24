BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 24 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorinin litre fiyatı kaç TL?

24 Ekim 2026 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik yakından izlenirken benzin, motorin ve LPG litre fiyatları araştırılıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR?
Hafta sonuna girilirken araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklentileri etkilerken sürücüler de araçlarına yakıt almadan önce güncel pompa fiyatlarını araştırıyor.
24 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakaları arasında fiyat farklılıkları görülürken Ankara ve İzmir'de de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları merak ediliyor. Açıklanan fiyatlara göre dört şehirde de motorinin litre fiyatı benzinden daha yüksek seviyede bulunuyor.
İSTANBUL'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul'da akaryakıt fiyatları, Avrupa ve Anadolu yakalarına göre değişiklik gösteriyor. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 76,30 TL, motorinin litre fiyatı 96,80 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 41,20 TL olarak öne çıkıyor.
Anadolu Yakası'nda ise benzin ve motorin fiyatları Avrupa Yakası'na kıyasla daha düşük seviyede bulunuyor. LPG fiyatında da iki yaka arasında farklılık görülüyor.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 76,30 TL
Motorin: 96,80 TL
LPG: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 76,10 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 40,60 TL
ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da 24 Ekim 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatı 77,30 TL, motorinin litre fiyatı 97,90 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 41,29 TL seviyesinde bulunuyor.
İzmir'de ise benzin ve motorin fiyatları Ankara'nın üzerinde seyrediyor. Kentte benzinin litre fiyatı 77,50 TL, motorinin litre fiyatı 98,10 TL, LPG'nin litre fiyatı da 41,20 TL olarak belirtiliyor.
Ankara
Benzin: 77,30 TL
Motorin: 97,90 TL
LPG: 41,29 TL
İzmir
Benzin: 77,50 TL
Motorin: 98,10 TL
LPG: 41,20 TL