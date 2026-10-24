Haberler Ekonomi BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 24 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorinin litre fiyatı kaç TL? BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 24 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorinin litre fiyatı kaç TL? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin, motorin ve LPG fiyatlarında 24 Ekim 2026 Cumartesi gününün güncel satış rakamları merak ediliyor. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, benzin ve motorinin litre fiyatı kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin detaylar… HABER MERKEZİ









24 Ekim 2026 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik yakından izlenirken benzin, motorin ve LPG litre fiyatları araştırılıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR? Hafta sonuna girilirken araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklentileri etkilerken sürücüler de araçlarına yakıt almadan önce güncel pompa fiyatlarını araştırıyor. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakaları arasında fiyat farklılıkları görülürken Ankara ve İzmir'de de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları merak ediliyor. Açıklanan fiyatlara göre dört şehirde de motorinin litre fiyatı benzinden daha yüksek seviyede bulunuyor.