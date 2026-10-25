Ailekart uygulamasıyla 56 milyar liralık destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği Ailekart uygulamasıyla hak sahiplerine doğum yardımı ve düzenli sosyal destekler kapsamında toplam 56 milyar 12 milyon lira aktarıldı. Uygulamayla sosyal yardımların daha hızlı ve güvenli şekilde vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor. Bakanlığın açıklamasına göre, Eylül 2025'te doğum yardımı ödemeleriyle başlayan uygulama, 1 Temmuz 2026 itibarıyla genişletildi. Engelli ve yaşlı aylıkları ile elektrik ve doğal gaz tüketim desteğinin de aralarında bulunduğu 15 farklı düzenli sosyal yardım, Halkbank aracılığıyla Ailekart üzerinden ödenmeye başlandı. Bugüne kadar 3 milyon 580 bin Ailekart dağıtıldı. Uygulama kapsamında doğum yardımları için 24 milyar 173 milyon lira, düzenli sosyal yardımlar için ise 31 milyar 839 milyon lira ödeme yapıldı.