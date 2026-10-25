Ambulanslar yılda 8 milyon kişiyi taşıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin acil sağlık hizmetlerinde ulaştığı kapasiteye ilişkin önemli veriler paylaştı. Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nin açılışında konuşan Memişoğlu, Türkiye genelinde 3 bin 600'ü aşkın acil sağlık hizmetleri istasyonunun bulunduğunu ve her yıl yaklaşık 7,5-8 milyon kişinin ambulanslarla hastanelere taşındığını açıkladı.

KAPASİTE YÜKSELDİ

Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde önemli bir kapasiteye ulaştığını belirten Memişoğlu, 6 bin 300'ün üzerinde kara ambulansı ve 300'ün üzerinde hava ambulansıyla vatandaşlara hizmet sunulduğunu kaydetti. Acil sağlık çalışanlarının zorlu koşullarda görev yaptığını vurgulayan Memişoğlu, bu personeli sağlık ordusunun "akıncıları" olarak nitelendirdi. Hekimliğin yalnızca mesleki bilgiyle sınırlı olmadığını belirten Bakan Memişoğlu, empati kurmanın ve hastayı anlayabilmenin önemine dikkat çekti. Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çalışkan, özverili ve kendini insanlığa adamış kişiler olduğunu belirterek, "Empati kurmazsanız, karşınızdaki insanı anlayamazsanız, onu hissedemezseniz, hekimlik yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA VURGUSU

Sağlık çalışanlarının yalnızca hizmet sunan değil, sağlık teknolojilerini geliştiren ve üreten kişiler de olması gerektiğini ifade eden Memişoğlu, yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarında yeni fikirler geliştirilmesi çağrısında bulundu. Türkiye'nin bilişim altyapısı ve yazılım kapasitesinin sağlık alanında önemli fırsatlar sunduğunu belirten Memişoğlu, sağlık çalışanlarını fikirlerini geliştirmeye ve üretime dönüştürmeye davet etti.