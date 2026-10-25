Buğday üretimi ihtiyacı aşacak

Türkiye'de bu yıl buğday üretiminin 24,8 milyon tona ulaşması ve kişi başına 288 kilogramla yıllık ihtiyacın üzerine çıkması bekleniyor. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, 250 kilogramlık kişi başı yıllık ihtiyacın aşılmasının gıda güvenliği ve hayvan yemi tedariki açısından olumlu olduğunu belirtti. Kiraz, zeytin üretiminin de 4,3 milyon tona çıkmasının beklendiğini, fiyat dengesinin korunması için müdahale alımlarının güçlendirilmesi ve çiftçiye desteğin artırılması gerektiğini vurguladı. Yağlı tohumlarda ise dışa bağımlılığın azaltılması için desteklerin artırılmasını istedi.

'BEKA MESELEMİZDİR'

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, "86 milyon vatandaşımız ile 15 milyon turist ve misafirimiz olmak üzere yaklaşık 100 milyon insanın gıda güvenliğini bu kadim Anadolu topraklarında sağlamak, doğrudan milli güvenliğimiz ve beka meselemizdir" şeklinde konuştu.