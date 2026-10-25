Fon soruşturmasında 15 tutuklama daha

İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturmasında, aralarında Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş ile eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında aranan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Şüpheliler, Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım Kocabalkan, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Başsavcılık, soruşturmanın ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

HİSSELER İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) raporları ve başvuruları doğrultusunda Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding hisselerine ilişkin işlemler inceleniyor. İddialar kapsamında daha önce de operasyonlar düzenlenmiş, 11 şüpheli tutuklanmıştı.