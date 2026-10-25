Gençlere siber güvenlik ve yapay zeka eğitimi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı'nın 2027 dönemi başladı. Yapay zeka destekli siber güvenlik eğitimlerini kapsayan programa Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'taki üniversite öğrencileri de başvurabilecek. Program kapsamında öğrenciler, yaklaşık üç ay sürecek çevrim içi eğitimlerin ardından başarılı olmaları halinde yüz yüze teknik eğitimlere katılacak. Eğitimlerin ardından düzenlenecek Capture The Flag (CTF) yarışmasında öğrenciler, geliştirdikleri yapay zeka modellerini siber güvenlik sorunlarının çözümünde kullanacak. İleri aşamalarda başarılı olan katılımcılar ise yedi günlük Siber Vatan Boot- Camp programına davet edilecek.

SİBER VATAN FIRSATI

EĞİTİM, uygulamalı çalışmalar ve sektör buluşmalarıyla gençlerin teknik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Programda başarılı olan öğrenciler, Siber Vatan takımlarında yer alma fırsatı da yakalayabilecek. Yüz yüze eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderleri ilgili kalkınma ajansı tarafından karşılanacak.