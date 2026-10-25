İklim diplomasisi masaya yatırılacak

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, 27 Ekim'de "Sıfır Atıktan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" başlıklı panel düzenleyecek. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmalarını yapacağı programda, Türkiye'nin iklim politikaları, Sıfır Atık uygulamaları ve uluslararası iklim müzakerelerindeki rolü ele alınacak. Panelde ayrıca Türkçe ve İngilizce hazırlanan "İklim Diplomasisi" kitabı tanıtılacak; çevresel riskler ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliği değerlendirilecek.