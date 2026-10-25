Kütahya’da yemek listelerinde öğrenci istekleri uygulandı

KÜTAHYA'DA üniversite eğitimi gören ve yurtlarda kalan öğrencilerin yemek talepleri, listelerde yerini aldı.Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, devlet yurtlarında kalan öğrencilerin yemek listelerini güncelledi. Bu kapsamda yapılan toplantıda Kasım ayında kahvaltı ve diğer öğünlerle ilgili son kararlar verildi.Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük başkanlığındaki toplantıya katılan üniversite öğrencileri, yemek listeleri hakkındaki görüş ve önerilerini iletti.Listelerin hazırlanmasında özellikle öğrencilerin talep ve istekleri değerlendirilerek yemek listeleri tamamlandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Kasım ayı kahvaltı ve yemek menülerinin, öğrencilerin talepleri doğrultusunda belirlendiğini söyledi. Küçük, öğrencilerin memnuniyetini merkeze alan anlayışla, sofraları daha keyifli, daha lezzetli hale getirmek için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Öğrencilere yalnızca barınma hizmeti sunmadıklarını aktaran Küçük, "Gençlerimizin kendilerini evlerinde hissetmeleri için gönülden çalışıyoruz Gençliğin enerjisi, sofralarımızın bereketi ile buluşuyor" dedi.