Pınarbaşı’nın hayali Meclis’te

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Bornova'ya bağlı 9 mahallenin ilçe olmasını öngören kanun teklifine Pınarbaşılılardan tam destek geldi. Pınarbaşı'nın ilçe olmayı hak ettiğini kaydeden Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, "İzmir'in değerli vekili Tamer Osmanağaoğlu'nun, Bornova'ya bağlı 9 mahalleyi kapsayan ve merkezinin Kemalpaşa Mahallesi olması öngörülen "Dokuz Eylül" ilçesinin kurulması için TBMM'ye kanun teklifi sunmasını ilçe esnafını ve halkını mutlu etti. Pınarbaşı halkının uzun süredir beklediği, defalarca dile getirdiği ortak talebi nihayet karşılık buldu. Sesimize kulak tıkamayan ve ilçemize karşı samimiyetini ve hassasiyetini gösteren sayın Tamer Osmanağaoğlu'na ilçe esnaf sanatkarı ve halkımız adına teşekkür ederiz' diye konuştu.

ORTAK HAYAL

Osmanağaoğlu'nun Meclis'e sunduğu teklifin gerekçesinde bölgede yaklaşık 49 bin sabit nüfusun bulunduğu, hareketli nüfusun ise 350 bini aştığı ve 500'ün üzerinde fabrikanın faaliyet gösterdiği belirtildi. Kanun teklifi, Bornova'ya bağlı 9 mahalleyi kapsayan ve merkezinin Kemalpaşa Mahallesi olması öngörülen "Dokuz Eylül" ilçesinin kurulmasını içeriyor. Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, "Esnafımızın kepenginde, ustamızın tezgâhında, hemşehrilerimizin yüreğinde büyüyen ortak hayali Gazi Meclis'e taşıyan Tamer vekilimiz ilçemizin hayaline ortak oldu. Alın teriyle İzmir'e güç veren Pınarbaşı'mızın ilçe olma talebini bir önergeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Tamer Osmanağaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Esnafımızın kepenginde, ustamızın tezgâhında, hemşehrilerimizin yüreğinde büyüyen ortak hayali Gazi Meclis'e taşıdınız. Emeğimize gösterdiğiniz vefa, sesimize kattığınız güç, yarınlarımıza yaktığınız umut ışığı bizler için kıymetlidir. Pınarbaşı'nın ilçe olma hayalini hep birlikte gerçeğe dönüştürmek dileğiyle, şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.