Tarımda 478 bin hasar ihbarı yapıldı

TARIM Sigortaları Havuzu (TARSİM), ocak-ekim döneminde bitkisel ürün, sera ve hayvanları zarar gören üreticilerden 478 bin hasar ihbarı aldı. İhbarların 311 bini bitkisel ürün ve sera, 167 bini ise hayvan hayat sigortalarından geldi. Sel, su baskını, dolu, fırtına, don ve yabani hayvan zararları tarımsal üretimde kayıplara yol açtı. Bu dönemde 1,5 trilyon liralık tarımsal varlık sigorta kapsamına alınırken, hasar dosyaları tamamlanan üreticilere 13 milyar lira ödeme yapıldı. İşlemleri süren dosyalar için 5,4 milyar liralık ek ödeme hazırlığı devam ediyor.