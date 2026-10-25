Üniversitelere gelecek sene 871 milyar liralık bütçe

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, üniversitelere gelecek yıl toplam 871 milyar 826 milyon lirayı aşan ödenek ayrılması öngörülüyor. En yüksek pay, 25 milyar 990 milyon 811 bin lirayla Ankara Üniversitesine verilecek. Hacettepe Üniversitesi 24,7 milyar lirayla ikinci, İstanbul Üniversitesi 22,3 milyar lirayla üçüncü sırada yer alırken, Gazi Üniversitesine 21,5 milyar, Ege Üniversitesine ise 20,2 milyar lira ödenek ayrılması planlanıyor. Yükseköğretim Kuruluna 2 milyar 10 milyon, Yükseköğretim Kalite Kuruluna da 162 milyon liranın üzerinde kaynak öngörülüyor.