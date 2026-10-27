Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 2027’de değişecek ödemeler ve yeni hesaplamalar belli oldu | İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı hesaplandı

Yüzde 33,7'lik artış senaryosunda iki haftalık ihbar tazminatının 17 bin 360 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Hesaplamalar, ilgili ücret ve yasal bildirim süresi koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Yüzde 28,4'lük zam senaryosuna göre asgari ücretli çalışanlar için hesaplanan ihbar tazminatı tutarları şöyle:

STAJYER ÜCRETLERİ DE ARTACAK

Asgari ücret zammı, iş yerlerinde mesleki eğitim gören öğrencilerin alacağı ücretleri de yükseltecek. Mevcut hesaplamalarda 20'den az personeli bulunan iş yerlerinde stajyerlere en az 4 bin 211 TL, 20 ve üzeri personeli bulunan iş yerlerinde ise 8 bin 422 TL ödeme yapılıyor.

Yüzde 28,4'lük zam senaryosunda stajyer ücretlerinin 5 bin 407 TL ile 10 bin 814 TL aralığına çıkması bekleniyor. Yüzde 33,7'lik artışta ise bu tutarların 5 bin 630 TL ile 11 bin 261 TL arasında olması öngörülüyor.

İŞ ARAYANLARA VERİLEN DESTEKLER DEĞİŞECEK

Asgari ücretteki artış, sosyal yardım programlarından yararlanan ve iş arama sürecinde destek alan kişilere yönelik ödemeleri de etkileyecek.

İş görüşmesine yönlendirilen çalışabilir durumdaki kişilere, belirli koşullar çerçevesinde bir yıl içinde en fazla üç kez aylık net asgari ücretin yüzde 10'una kadar iş arama yardımı verilebiliyor. İşe yerleşenlere ise bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin üçte biri tutarında destek sağlanabiliyor.

Yüzde 28,4'lük zam senaryosunda iş arama yardımının 3 bin 604 TL'ye, işe yerleşme desteğinin 14 bin 136 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

Yüzde 33,7'lik artış senaryosunda ise iş arama yardımının 3 bin 753 TL, işe yerleşme desteğinin 14 bin 720 TL olması bekleniyor.