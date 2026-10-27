Asgari ücret zammı milyonları etkileyecek! 2027’de değişecek ödemeler ve yeni hesaplamalar belli oldu | İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı hesaplandı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için gözler aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen yeni asgari ücret, çalışanların gelirlerinin yanı sıra sosyal güvenlik ve iş gücü piyasasına bağlı birçok ödeme kaleminde de değişikliğe yol açacak.
İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, stajyer ücretleri, doğum izni rapor parası, yarı zamanlı çalışma ödeneği ve bireysel emeklilik katkıları yeni asgari ücret üzerinden yeniden hesaplanacak. Zam oranının ne olacağı henüz kesinleşmezken iki farklı senaryo üzerinden yapılan hesaplamalar, milyonlarca kişinin alacağı ödemelere ilişkin ipuçları veriyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİ ZAM SENARYOSU ÖNE ÇIKIYOR
2027 asgari ücret hesaplamalarında yüzde 28,4 ve yüzde 33,7 oranları öne çıkıyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon tahmininin esas alınması durumunda net asgari ücretin 36 bin 48 TL, brüt asgari ücretin ise 42 bin 410 TL olması öngörülüyor.
2027 bütçesinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki yüzde 33,7'lik artışın dikkate alınması halinde ise net asgari ücretin 37 bin 536 TL'ye, brüt ücretin de 44 bin 161 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.
Söz konusu tutarlar, zam oranlarına dayalı tahminlerden oluşuyor. Kesin ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belli olacak.
İŞSİZLİK MAAŞI 35 BİN TL'Yİ AŞABİLİR
Asgari ücret artışıyla birlikte işsizlik maaşının alt ve üst sınırlarında da yükseliş bekleniyor. İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazancı üzerinden hesaplanıyor. Ödenek, günlük ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı kadar olurken brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödemeden damga vergisi dışında kesinti yapılmıyor.
Mevcut hesaplamalarda net işsizlik maaşı 13 bin 111 TL ile 26 bin 223 TL arasında bulunuyor.
Yüzde 28,4 zam senaryosunda işsizlik maaşının 16 bin 835 TL ile 33 bin 670 TL arasında olması bekleniyor. Yüzde 33,7'lik artış senaryosunda ise alt sınırın 17 bin 530 TL'ye, üst sınırın 35 bin 60 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.
KIDEM TAZMİNATINDA TABAN TUTAR YÜKSELECEK
Yeni asgari ücret, asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatını da doğrudan etkileyecek. Kıdem tazminatı, gerekli koşulları sağlayan çalışanlara her bir yıllık hizmet karşılığında ödeniyor.
Mevcut hesaplamaya göre asgari ücretli bir çalışanın bir yıllık hizmeti için alabileceği net kıdem tazminatı 32 bin 779 TL seviyesinde bulunuyor.
Yüzde 28,4'lük zam senaryosunda yıllık net kıdem tazminatının 42 bin 88 TL'ye, yüzde 33,7'lik artış senaryosunda ise 43 bin 825 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ancak fiili kıdem tazminatı hesabında çalışanın ücreti, hizmet süresi ve yürürlükteki kıdem tazminatı tavanı gibi unsurlar da dikkate alınıyor.
İHBAR TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?
İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda gündeme gelen ihbar tazminatı da asgari ücret artışından etkilenecek. İhbar süresi, çalışanın kıdemine göre değişiyor.
Yüzde 28,4'lük zam senaryosuna göre asgari ücretli çalışanlar için hesaplanan ihbar tazminatı tutarları şöyle:
6 aydan az çalışanlar: 16 bin 672 TL
6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışanlar: 33 bin 345 TL
1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışanlar: 50 bin 17 TL
3 yıl ve üzeri çalışanlar: 66 bin 690 TL
Yüzde 33,7'lik artış senaryosunda iki haftalık ihbar tazminatının 17 bin 360 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Hesaplamalar, ilgili ücret ve yasal bildirim süresi koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.
STAJYER ÜCRETLERİ DE ARTACAK
Asgari ücret zammı, iş yerlerinde mesleki eğitim gören öğrencilerin alacağı ücretleri de yükseltecek. Mevcut hesaplamalarda 20'den az personeli bulunan iş yerlerinde stajyerlere en az 4 bin 211 TL, 20 ve üzeri personeli bulunan iş yerlerinde ise 8 bin 422 TL ödeme yapılıyor.
Yüzde 28,4'lük zam senaryosunda stajyer ücretlerinin 5 bin 407 TL ile 10 bin 814 TL aralığına çıkması bekleniyor. Yüzde 33,7'lik artışta ise bu tutarların 5 bin 630 TL ile 11 bin 261 TL arasında olması öngörülüyor.
İŞ ARAYANLARA VERİLEN DESTEKLER DEĞİŞECEK
Asgari ücretteki artış, sosyal yardım programlarından yararlanan ve iş arama sürecinde destek alan kişilere yönelik ödemeleri de etkileyecek.
İş görüşmesine yönlendirilen çalışabilir durumdaki kişilere, belirli koşullar çerçevesinde bir yıl içinde en fazla üç kez aylık net asgari ücretin yüzde 10'una kadar iş arama yardımı verilebiliyor. İşe yerleşenlere ise bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin üçte biri tutarında destek sağlanabiliyor.
Yüzde 28,4'lük zam senaryosunda iş arama yardımının 3 bin 604 TL'ye, işe yerleşme desteğinin 14 bin 136 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.
Yüzde 33,7'lik artış senaryosunda ise iş arama yardımının 3 bin 753 TL, işe yerleşme desteğinin 14 bin 720 TL olması bekleniyor.
BES KATKI PAYI YÜKSELECEK
Asgari ücretteki değişiklik, bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım uygulamasındaki bazı tutarları da etkileyecek.
Mevcut hesaplamalarda 990,90 TL olan en düşük çalışan katkı payının, yüzde 28,4'lük zam senaryosunda 1.272 TL'ye, yüzde 33,7'lik artış senaryosunda ise 1.324 TL'ye çıkabileceği belirtiliyor.
Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı tutarı ise katılımcının ödediği katkı payı ve yürürlükteki devlet katkısı sınırları çerçevesinde belirleniyor.
DOĞUM RAPOR PARASI 164 BİN TL'Yİ AŞABİLİR
Asgari ücret artışından etkilenecek önemli ödeme kalemlerinden biri de doğum iznindeki annelere verilen geçici iş göremezlik ödeneği olacak.
Verilen hesaplamalara göre 168 günlük doğum izni için mevcut durumda en az 123 bin 312 TL olan rapor parasının, yüzde 28,4'lük zam senaryosunda 158 bin 332 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Zam oranının yüzde 33,7 olması halinde ise tutarın 164 bin 868 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.
Ödeneğin kesin tutarı, sigortalının prime esas kazancı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirleniyor.
YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 21 BİN TL'Yİ AŞABİLİR
Doğum izninin ardından yarım çalışma hakkından yararlanan annelere, gerekli koşulları sağlamaları halinde İŞKUR tarafından ödeme yapılabiliyor. Bu destek, çocuğun doğum sırasına göre belirlenen sürelerle uygulanıyor.
Birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise mevzuattaki koşullar çerçevesinde 180 güne kadar yarım çalışma hakkı bulunuyor.
Mevcut hesaplamalarda aylık 16 bin 389 TL olan İŞKUR ödemesinin, yüzde 28,4'lük zam senaryosunda 21 bin 44 TL'ye, yüzde 33,7'lik artış senaryosunda ise 21 bin 912 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Asgari ücretli annelerin işverenden alacağı ücretin de yeni asgari ücretle birlikte artması öngörülüyor. Buna göre yarım ücretin yüzde 28,4'lük artışta aylık 18 bin 24 TL, yüzde 33,7'lik artışta ise 18 bin 768 TL olması hesaplanıyor.
GÖZLER ARALIK AYINDAKİ ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret, aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek. Belirlenecek zam oranı yalnızca çalışanların maaşlarını değil, işsizlik ödeneğinden tazminatlara, stajyer ücretlerinden annelere verilen desteklere kadar birçok kalemde yeni hesaplamaları beraberinde getirecek.
Milyonlarca kişi, yeni asgari ücretin ne kadar olacağını ve buna bağlı ödemelerdeki artışın bütçelerine nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.