İstanbul’u sağanak vurdu! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

Son dakika: İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, Tuzla ve Pendik'te hayatı olumsuz etkiledi. Yollar suyla kaplanırken, bazı araçlar yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı.
TUZLA VE PENDİK'TE SU BASKINLARI YAŞANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Tuzla ve Pendik'te cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, bazı yollar ve alt geçitler göle döndü. Su baskınları nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
İŞE GİDEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Sabah saatlerinde etkisini sürdüren sağanak, işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşların kimi şemsiyeleriyle ilerlerken kimi de ıslanmamak için koşmak zorunda kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"
Pendik'in Çamçeşme Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir alt geçidi su bastı. Kızını üniversiteye götürmek için yola çıkan Cengiz Bektaş'ın aracı, alt geçitten geçtiği sırada suyun içinde stop etti. Kızıyla birlikte araçta mahsur kalan Bektaş, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkmayı başardı. Aracını kurtarmak için çekici çağırdığını belirten Bektaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Sabah geçerken servis minibüsleri de dahil herkes geçiyordu. Ben de geçerken bir anda araba stop etti. Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar. Çekiciyi çağırdım, onu bekliyorum."