Haberler Yaşam İstanbul’u sağanak vurdu! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü İstanbul’u sağanak vurdu! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü İstanbul’da şiddetli yağış hayatı felç etti! Tuzla ve Pendik’te araçlar sular altında kalırken, işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su seviyesinin daha da yükselme ihtimali endişeyi artırdı. HABER MERKEZİ









Son dakika: İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, Tuzla ve Pendik'te hayatı olumsuz etkiledi. Yollar suyla kaplanırken, bazı araçlar yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı.

TUZLA VE PENDİK'TE SU BASKINLARI YAŞANDI Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Tuzla ve Pendik'te cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, bazı yollar ve alt geçitler göle döndü. Su baskınları nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.