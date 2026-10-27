Emekli promosyonunda son 3 gün! SSK ve Bağ-Kur emeklisine son çağrı: 30 bin TL ödeme için süre daralıyor...

Kuveyt Türk 'te emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş aralığına bağlı olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon veriliyor. Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımına bağlı ek fırsatlarla birlikte emeklilerin kampanyadan sağlayabileceği toplam ödeme 14 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Kampanyadaki ek avantajlarla birlikte toplam ödeme daha da yükseltilebiliyor.

Ek fırsatlar arasında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobil kanaldan müşteri olma seçenekleri bulunuyor. Tüm koşulları yerine getiren emekliler için kampanyanın toplam tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.