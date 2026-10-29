EMEKLİ PROMOSYONU 2026 | Bankalarda limit değişti: En yüksek emekli promosyonu o bankada... Ziraat, Halkbankası, Garanti bankası...

Son dakika: Ekim ayının son günlerine girilirken emekli promosyonlarında rekabet hız kesmiyor. Maaşını taşıyarak daha yüksek ödeme almak isteyen emekliler, bankaların sunduğu güncel nakit promosyonları ve ek avantajları karşılaştırırken gözler yeni kampanya fırsatlarına çevrildi.Emekli promosyonları ne kadar oldu, en yüksek hangi bankada? İşte detaylar…
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026
QNB
QNB'de emekli maaşını taşıyanlar, gelir aralıklarına göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyondan yararlanabiliyor. Banka, maaş ödemesine ek olarak günlük alışverişlerde de avantaj sunuyor. Kampanya koşullarını yerine getiren emekliler, market ve eczane harcamalarından yılda toplam 3 bin TL'ye kadar iade alabiliyor.
ING
ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş aralığına bağlı olarak 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Bankanın ekim ayı kampanyasında yalnızca maaş taşıma işlemi değil, otomatik ödeme talimatı, Turuncu Hesap kullanımı ve kredi kartı harcamaları da toplam kazancı artıran seçenekler arasında bulunuyor.
ING emekli promosyon kampanyası kapsamında sunulan ödemeler şöyle:
Nakit promosyon: 6.250 TL – 15.000 TL
4 adet otomatik fatura ödeme talimatı: 4.000 TL
Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bulundurma: 3.500 TL
75 bin TL tutarında kredi kullanımı: 3.500 TL
ING Mobil üzerinden ilk kez müşteri olma: 2.000 TL
Kredi kartı harcamalarına özel iade: 4.000 TL'ye kadar
Maaş tutarına göre verilen temel promosyonun üzerine eklenen bu fırsatlarla birlikte toplam ödeme ve ödül tutarı 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 8 bin 300 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ana promosyonun yanı sıra kampanya kapsamındaki ek fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Alınacak ödeme, maaş kademesiyle birlikte tamamlanan ek kampanya koşullarına göre şekilleniyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'nın ekim ayı emekli promosyon kampanyasında, maaşını bankaya taşıyarak üç yıllık taahhüt verenlere 6 bin 250 TL'den 15 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapılıyor. Emekliler, maaşlarına göre hesaplanan promosyon tutarının yanı sıra kredi kartı harcamaları ve kampanyaya dahil bankacılık işlemleri üzerinden de ek bonus kazanabiliyor.
Bankanın belirlediği şartları karşılayan emekliler için nakit promosyon ve ilave ödüllerin toplamı 25 bin TL'ye kadar yükseliyor. Böylece maaş taşıma işlemini tamamlayan müşteriler, standart promosyonun üzerinde ek kazanç elde etme fırsatından yararlanabiliyor.
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım, emekli maaşını bankaya taşımayı tercih edenlere gelir düzeyine göre nakit promosyon imkanı sağlıyor. Aylık maaş kademesine bağlı olarak değişen ödemeler 8 bin 750 TL'den başlarken en yüksek promosyon tutarı 25 bin TL'ye ulaşıyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra kredi, nakit avans ve Bankkart avantajları sunuyor. Kampanya kapsamında 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve 25 bin TL'ye kadar 3 ay taksitli faizsiz nakit avans imkanı sağlanıyor. Nakit promosyon ve diğer fırsatların birlikte değerlendirilmesiyle toplam kampanya avantajı 90 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'ın emeklilere yönelik ekim ayı kampanyasında, promosyon ve ilave ödemelerin toplamı 13 bin TL ile 27 bin TL arasında değişiyor. Üst tutardan yararlanmak isteyen emeklilerin iki adet otomatik fatura ödeme talimatı vermesi, Yedek Hesap başvurusunda bulunması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL tutarında alışveriş yapması gerekiyor.
Banka, mevcut müşterilerine yakınlarını davet ederek ek kazanç elde etme fırsatı da tanıyor. Türkiye Finans'a yönlendirdiği her emekli yakını için 500 TL ödül kazanabilen müşteriler, bu uygulamadan toplam 5 bin TL'ye kadar yararlanabiliyor. Böylece nakit promosyon, kampanya ödülleri ve yakınını davet etme avantajıyla birlikte elde edilebilecek toplam tutar 32 bin TL'ye ulaşabiliyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını bünyesine taşıyanlara 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Maaş tutarına göre değişen bu ödemeye, bankanın sunduğu ek kampanya fırsatları da dahil edilebiliyor. Otomatik fatura talimatı veren, kredi kartını aktif kullanan ve yeni kasko ya da konut sigortası yaptıran emekliler için toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyanlara aylık gelirlerine göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Banka, standart ödemenin üzerine eklenen farklı kampanya fırsatlarıyla emeklilere daha yüksek tutarda kazanç sağlama imkanı tanıyor.
Kampanya kapsamında iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3 bin TL, kredi kartıyla 5 bin TL tutarında harcama yapanlara ise 5 bin TL ek ödül sunuluyor. Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımı karşılığında 4 bin TL, sigorta işlemlerinden de 5 bin TL'ye kadar avantaj sağlanıyor. Ayrıca maaş tutarına bağlı olarak vadesiz hesap üzerinden 1.000 TL ile 6 bin TL arasında değişen ek fırsatlardan yararlanılabiliyor. Böylece gerekli koşulları yerine getiren emekliler için toplam promosyon ve ödül tutarı 35 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.
DENİZBANK
DenizBank, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilerine 5 bin TL'den başlayıp 12 bin TL'ye ulaşan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Maaş miktarına göre hesaplanan bu tutara, otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımından kazanılabilecek ek ödüller de dahil edilebiliyor. Belirlenen şartları yerine getiren emekliler 18 bin TL'ye kadar ilave avantaj elde ederken toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar yükseliyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi'nin emeklilere yönelik ekim ayı kampanyasında, maaşını bankaya taşıyanlara 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödeniyor. Otomatik fatura ödeme talimatı veren, kredi kartıyla harcama yapan ve mobil bankacılık işlemlerini kullanan müşteriler, belirlenen şartlar doğrultusunda ek ödüllerden yararlanabiliyor. Mobil kanaldan yeni müşteri olanlar için de ayrı avantajlar sunulurken, kampanyanın tüm koşullarını karşılayan emeklilerin elde edebileceği toplam tutar 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk, emekli maaşını bankasına taşıyan müşterilerine gelir dilimine göre 5 bin TL'den 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Maaş taşıma işleminin ardından otomatik fatura ödeme talimatı veren ve kart kullanımına ilişkin kampanya şartlarını karşılayan emekliler, standart promosyon tutarına ek ödüller de kazanabiliyor. Bu avantajlarla birlikte bankanın sunduğu toplam ödeme 14 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.