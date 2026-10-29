EMEKLİ PROMOSYONU 2026 | Bankalarda limit değişti: En yüksek emekli promosyonu o bankada... Ziraat, Halkbankası, Garanti bankası...

Son dakika: Ekim ayının son günlerine girilirken emekli promosyonlarında rekabet hız kesmiyor. Maaşını taşıyarak daha yüksek ödeme almak isteyen emekliler, bankaların sunduğu güncel nakit promosyonları ve ek avantajları karşılaştırırken gözler yeni kampanya fırsatlarına çevrildi.Emekli promosyonları ne kadar oldu, en yüksek hangi bankada? İşte detaylar…

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026

QNB

QNB'de emekli maaşını taşıyanlar, gelir aralıklarına göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyondan yararlanabiliyor. Banka, maaş ödemesine ek olarak günlük alışverişlerde de avantaj sunuyor. Kampanya koşullarını yerine getiren emekliler, market ve eczane harcamalarından yılda toplam 3 bin TL'ye kadar iade alabiliyor.

ING

ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş aralığına bağlı olarak 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Bankanın ekim ayı kampanyasında yalnızca maaş taşıma işlemi değil, otomatik ödeme talimatı, Turuncu Hesap kullanımı ve kredi kartı harcamaları da toplam kazancı artıran seçenekler arasında bulunuyor.

ING emekli promosyon kampanyası kapsamında sunulan ödemeler şöyle:

Nakit promosyon: 6.250 TL – 15.000 TL

4 adet otomatik fatura ödeme talimatı: 4.000 TL

Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bulundurma: 3.500 TL

75 bin TL tutarında kredi kullanımı: 3.500 TL

ING Mobil üzerinden ilk kez müşteri olma: 2.000 TL

Kredi kartı harcamalarına özel iade: 4.000 TL'ye kadar

Maaş tutarına göre verilen temel promosyonun üzerine eklenen bu fırsatlarla birlikte toplam ödeme ve ödül tutarı 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.