Memur maaşı yeni hesap belli oldu! 2027'de memur maaşları ne kadar olacak? 2027 Polis, öğretmen, doktor maaşları belli oldu mu?

Kamu personelinin ücretlendirme sisteminde değişiklik yapılması hedefleniyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, farklı statülerde çalışan kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek daha sade bir yapıya kavuşturulacak. Yeni sistemde ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına göre yeniden düzenlenmesi planlanıyor.
Programda yer alan hedefler, kadrolu memurlardan sözleşmeli personele ve kamu işçilerine kadar farklı istihdam statülerini kapsayan ücret sisteminin yeniden ele alınmasını öngörüyor. Ancak maaşlara yapılacak olası artışlar, yeni ücretlerin tutarı ve uygulama takvimi henüz belli değil.
KAMUDA 5,4 MİLYON PERSONEL GÖREV YAPIYOR
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan verilere göre kamuda toplam 5 milyon 400 bin personel görev yapıyor. Bunların 3 milyon 582 bini kadrolu personelden oluşuyor.
Kamuda ayrıca 1 milyon 267 binden fazla işçi ve 420 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor. Diğer statülerde istihdam edilenlerin sayısı ise yaklaşık 148 bin olarak belirtiliyor.
Kadrolu personel, sözleşmeli çalışanlar ve kamu işçilerinin ücretleri farklı mevzuat ve ödeme esaslarına göre belirleniyor. Planlanan çalışmayla farklı istihdam statülerindeki ücret sistemlerinin analiz edilmesi ve daha sade bir yapının oluşturulması amaçlanıyor.
MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ NEDEN DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİYOR?
Kamuda maaşlar; gösterge, ek gösterge, taban aylık, kıdem aylığı, özel hizmet tazminatı, ek ödeme ve çeşitli tazminat kalemleri gibi unsurlardan oluşuyor. Ödeme kalemleri ve oranları unvana, kuruma ve personelin tabi olduğu mevzuata göre değişebiliyor.
2011 yılında çıkarılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuoyunda "eşit işe eşit ücret" olarak bilinen düzenleme hayata geçirilmişti.
Yeni programdaki tedbir ise ücretlerin iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk esasına göre yeniden düzenlenmesini öngörüyor.
POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTORLAR DA KAPSAMDA MI?
Programda kullanılan "farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personeli" ifadesi, çalışmanın geniş bir kamu personeli kitlesini ele alacağını gösteriyor. Bununla birlikte, hangi meslek gruplarının aynı ücret sistemi içinde değerlendirileceği ayrıntılı biçimde açıklanmıyor.
Bu nedenle polis, öğretmen ve doktorların yanı sıra hâkimler, askerler ve öğretim üyeleri gibi özel mevzuata tabi çalışanların yeni sistemde nasıl ele alınacağı henüz kesin değil.
KARİYER MESLEKLERİ İÇİN DE MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILACAK
Program kapsamında kariyer meslek personelinin görev alanları, atama süreçleri ve meslekte yükselme şartlarını düzenleyen mevzuat üzerinde de çalışma yapılması öngörülüyor.
Bu düzenlemeyle nitelikli ve yetişmiş personelin kamuda istihdamının devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.
Çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülmesi planlanıyor.
YENİ MAAŞ SİSTEMİ NE ZAMAN UYGULANACAK?
Kamu personelinin ücret sisteminin sadeleştirilmesi, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedefler arasında bulunuyor. Ancak programda belirtilen hedefler, tek başına yeni ücret sisteminin yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.
Düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği, maaşların nasıl hesaplanacağı ve memur ile kamu işçilerinin ücretlerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir takvim veya tutar bulunmuyor. Bu nedenle mevcut aşamada yeni sistemin çalışanların maaşlarına etkisine ilişkin kesin bir değerlendirme yapılamıyor.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN "EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET" AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 20 Ekim 2026'da Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınında, bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların insan kaynağı kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şimşek, 2011'deki düzenlemeye atıfta bulunarak "Eşit işe eşit ücret bu kurumsal kapasiteyi zayıflatmış görünüyor" dedi.
Kapasitenin güçlendirilmesi için farklı seçeneklerin değerlendirilebileceğini belirten Şimşek, "gerekiyorsa bu konuda ücret düzenlemelerinden tutun, yani gerekirse kadro karşılığı sözleşmeli bir statüden tutun" ifadelerini kullandı.