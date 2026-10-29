Memur maaşı yeni hesap belli oldu! 2027'de memur maaşları ne kadar olacak? 2027 Polis, öğretmen, doktor maaşları belli oldu mu?

Kamu personelinin ücretlendirme sisteminde değişiklik yapılması hedefleniyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, farklı statülerde çalışan kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek daha sade bir yapıya kavuşturulacak. Yeni sistemde ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına göre yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Programda yer alan hedefler, kadrolu memurlardan sözleşmeli personele ve kamu işçilerine kadar farklı istihdam statülerini kapsayan ücret sisteminin yeniden ele alınmasını öngörüyor. Ancak maaşlara yapılacak olası artışlar, yeni ücretlerin tutarı ve uygulama takvimi henüz belli değil.

KAMUDA 5,4 MİLYON PERSONEL GÖREV YAPIYOR

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan verilere göre kamuda toplam 5 milyon 400 bin personel görev yapıyor. Bunların 3 milyon 582 bini kadrolu personelden oluşuyor.

Kamuda ayrıca 1 milyon 267 binden fazla işçi ve 420 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor. Diğer statülerde istihdam edilenlerin sayısı ise yaklaşık 148 bin olarak belirtiliyor.