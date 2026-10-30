AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? 30 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklentiler pompa fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle benzin, motorin ve LPG kullanan sürücüler, 30 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki bugün benzin ne kadar, motorin kaç TL? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt litre fiyatları kaç liradan satılıyor?