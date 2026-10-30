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Haberler Ekonomi AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? 30 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? 30 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik araç sahiplerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığı merak edilirken, sürücüler 30 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki bugün benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar, LPG kaç TL? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklentiler pompa fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle benzin, motorin ve LPG kullanan sürücüler, 30 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki bugün benzin ne kadar, motorin kaç TL? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt litre fiyatları kaç liradan satılıyor?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 76.30 TL
Motorin: 96.90 TL
LPG: 41.20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 76.20 TL
Motorin: 96.70 TL
LPG: 40.60 TL

ANKARA:

Benzin: 77.30 TL
Motorin: 98.00 TL
LPG: 41.29 TL

İZMİR:

Benzin: 77.60 TL
Motorin 98.30 TL
LPG: 41.20 TL

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