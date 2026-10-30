İzmir'de 5 aktif faya karşı 5 yıllık reçete! 'Dirençli bir İzmir’i ortaya çıkarmış olacağız'

'PROJE KAPSAMINDA SÜRÜYOR'

Sorunlu yapı stoklarının deprem ya da afetler yaşanmadan önce güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sözbilir, "İzmir'i depreme hazırlamak için yapılan ikinci projenin "Dirençli İzmir" projesi olduğunu aktaran Sözbilir, "Bu çalışma AFAD Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Kentin tüm afetlere karşı dirençli olması için bugüne kadar yapılanlar bundan sonra yapılması gerekenler planlanıyor. Dünya Bankasının desteklediği bir proje kapsamında sürüyor" ifadelerini kullandı.



'5 FAYDAKİ BÜYÜK TEHLİKE'

Prof. Dr. Sözbilir, depremin ardından üniversite olarak kentteki faylara ilişkin çalışmalar yaptıklarını, son 6 yılda kentteki ve denizaltındaki tüm fayları çalıştıklarını vurgulayarak, "Çalışmalar tamamlandı. İzmir ölçeğinde hangi fayımızın daha tehlikeli olduğunu belirledik. Çalışmalarımızda özellikle İzmir'de Tuzla, Gülbahçe, Seferihisar, Bergama faylarının belli ölçekte tehlike içerdiği ortaya çıktı. Buna göre de kentin yapılandırılması için çalışmalar başlatılmış durumda" diye konuştu.



5 BİN 61 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki deprem, aradan geçen 6 yıla rağmen enkazdan yükselen umut hikayeleri, kaybedilen canlar ve ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarıyla hafızalardaki yerini koruyor. Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de meydana gelen deprem yaklaşık 15 saniye sürdü, İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Deprem, merkez üssüne yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkıma neden oldu. Ekipler, Bayraklı'da yıkılan Rızabey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış sitelerindeki enkazlarda arama kurtarma çalışması yürüttü. Deprem nedeniyle Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde de deniz suyu sokaklara kadar ulaştı ve 87 yaşındaki Fatma Laike Erçetin hayatını kaybetti. Günlerce süren çalışma sonucunda enkazlardan 107 kişi sağ çıkarılırken, 117 kişi yaşamını yitirdi. Depremde zarar gören alanlarda ve kentte belirlenen rezerv bölgelerde TOKİ projeleri kapsamında da 5 bin 61 konut ve 357 iş yeri inşa edildi. Yıkılan binalara ilişkin sonuçlanan davalarda sorumlular çeşitli sürelerde hapis cezası aldı.