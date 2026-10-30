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İzmir'de bayrağı yerde bırakmadı! O gençten herkese örnek davranış...

İzmir'in Bornova ilçesinde bir gencin sergilediği bayrak duyarlılığı, güvenlik kamerasına yansıdı. Yerde bulduğu Türk bayrağını büyük bir özenle alıp katlayan genç, ardından zarar görmemesi için kapıya astı. O anlar izleyenlerin yüreğine dokundu.

İHA

Giriş Tarihi:

Olay, Bornova Kızılay Mahallesi'nde dün meydana geldi. Mahalledeki bir evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağı, ipinin kopmasıyla sokağa düştü. O sırada yoldan geçmekte olan bir genç, bayrağın yerde kaldığını gördü.

Duruma duyarsız kalmayan genç, hemen yere yaklaşarak Türk bayrağını büyük bir özenle yerden aldı. Çevredeki vatandaşların da dikkatini çeken bu anların ardından genç, bayrağı temiz bir şekilde katladı. Gencin, katladığı Türk bayrağını zarar görmemesi ve ev sahiplerinin rahatça alabilmesi için evin kapısına astığı öğrenildi.

O anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

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