Yüzde 80 indirim tuzağı ortaya çıktı! Bakanlık mağazaya acımadı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, ev ve dekorasyon ürünleri satan bir zincir mağazanın yüzde 80 indirim kampanyasında tüketicileri yanılttığını tespit etti. İstanbul ve Mersin'deki iki ayrı şubede yapılan incelemelerde, ilan edilen fiyat avantajının ispatlanamadığı belirlendi. Şirkete toplam 216 bin 740 TL idari para cezası verilirken reklamların durdurulmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan indirim ve kampanya tanıtımlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, ev ve dekorasyon ürünleri satan bir zincir mağazanın İstanbul ve Mersin'deki iki ayrı şubesinde gerçekleştirilen yüzde 80 indirim tanıtımları incelemeye alındı.
Yapılan incelemelerde, söz konusu indirim reklamlarıyla tüketiciler nezdinde önemli bir fiyat avantajı algısı oluşturulduğu ancak vaat edilen fiyat avantajının ispatlanamadığı tespit edildi.
Reklam Kurulu, tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine aykırı olduğuna karar verdi.
Mevzuata aykırı reklamlar nedeniyle şirket hakkında iki ayrı dosya kapsamında toplam 216 bin 740 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına hükmedildi.
Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması, alışverişte şeffaflığın sağlanması ve yanıltıcı reklamların önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.