Haberler Ekonomi Yüzde 80 indirim tuzağı ortaya çıktı! Bakanlık mağazaya acımadı Yüzde 80 indirim tuzağı ortaya çıktı! Bakanlık mağazaya acımadı Büyük indirim beklentisiyle alışveriş yapan tüketicileri yakından ilgilendiren olayda Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Reklamlardaki fiyat avantajını kanıtlayamayan zincir mağazaya kesilen ceza ise dikkat çekti. SABAH









Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, ev ve dekorasyon ürünleri satan bir zincir mağazanın yüzde 80 indirim kampanyasında tüketicileri yanılttığını tespit etti. İstanbul ve Mersin'deki iki ayrı şubede yapılan incelemelerde, ilan edilen fiyat avantajının ispatlanamadığı belirlendi. Şirkete toplam 216 bin 740 TL idari para cezası verilirken reklamların durdurulmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan indirim ve kampanya tanıtımlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, ev ve dekorasyon ürünleri satan bir zincir mağazanın İstanbul ve Mersin'deki iki ayrı şubesinde gerçekleştirilen yüzde 80 indirim tanıtımları incelemeye alındı.