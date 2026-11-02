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AKARYAKIT FİYATLARI! BENZİN, MOTORİN VE LPG KAÇ TL OLDU? 2 KASIM 2026 GÜNCEL FİYATLAR

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahipleri tarafından araştırılıyor. 1 Kasım'da benzine 4 lira 10 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam yapılmasının ardından gözler yeni haftanın pompa fiyatlarına çevrildi. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim var mı? Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Akaryakıt fiyatlarında 1 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla önemli bir artış yaşandı. Benzinin litre fiyatına 4,10 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL oldu.

Yapılan artışın ardından özellikle motorin fiyatları 100 TL seviyesinin üzerine çıktı. Benzin fiyatlarında da yükseliş yaşanırken araç sahipleri, 2 Kasım Pazartesi günü yeni bir fiyat değişikliği olup olmadığını araştırmaya başladı.

2 Kasım itibarıyla benzin ve motorinde yeni bir zam veya indirim açıklanmadı.

LPG FİYATLARINA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

Otogaz (LPG) kullanan sürücüler de güncel fiyatları yakından takip ediyor. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim bulunmuyor. Üç büyükşehirde otogazın litre fiyatı yaklaşık 40-42 TL aralığında değişiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG kaç TL?

2 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan yaklaşık akaryakıt litre fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 100,50 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 100,30 TL

LPG: 40,60 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 101,90 TL

LPG: 41,20 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 101,60 TL

LPG: 41,29 TL

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