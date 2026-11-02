Haberler Ekonomi AKARYAKIT FİYATLARI! BENZİN, MOTORİN VE LPG KAÇ TL OLDU? 2 KASIM 2026 GÜNCEL FİYATLAR AKARYAKIT FİYATLARI! BENZİN, MOTORİN VE LPG KAÇ TL OLDU? 2 KASIM 2026 GÜNCEL FİYATLAR Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahipleri tarafından araştırılıyor. 1 Kasım'da benzine 4 lira 10 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam yapılmasının ardından gözler yeni haftanın pompa fiyatlarına çevrildi. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim var mı? Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... HABER MERKEZİ









Akaryakıt fiyatlarında 1 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla önemli bir artış yaşandı. Benzinin litre fiyatına 4,10 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL oldu.

Yapılan artışın ardından özellikle motorin fiyatları 100 TL seviyesinin üzerine çıktı. Benzin fiyatlarında da yükseliş yaşanırken araç sahipleri, 2 Kasım Pazartesi günü yeni bir fiyat değişikliği olup olmadığını araştırmaya başladı. 2 Kasım itibarıyla benzin ve motorinde yeni bir zam veya indirim açıklanmadı.