2 milyon haneye temiz enerji

TÜRKİYE'NİN yenilenebilir enerji yatırımlarına rüzgar enerjisiyle yeni kapasite ekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1.500 megavatlık YEKA RES-2026 yarışmalarının tamamlandığını ve KDV dahil toplam 75,5 milyon avro katkı bedeli ortaya çıktığını açıkladı. Bakanlık tarafından düzenlenen yarışmalara 12 şirketten toplam 29 başvuru yapıldı. Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'da bulunan 7 rüzgar enerji alanının tahsisi gerçekleştirildi.

20 YIL BOYUNCA SABİT FİYAT

Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imzasından itibaren ürettikleri elektriği 72 ay boyunca serbest piyasada satabilecek. Bu sürenin ardından 20 yıl boyunca üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3,50 avro sent fiyat üzerinden iletim sistemine verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1.500 megavatlık kapasiteyle yıllık 4,6 milyar kilovatsaat temiz elektrik üretileceğini belirtti. Bu üretimle yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını kaydeden Bayraktar, yıllık 852 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının da önüne geçileceğini ifade etti. Yarışmaların yoğun rekabet ortamında gerçekleşmesinin Türkiye enerji sektörüne duyulan güveni ve yatırımcı ilgisini ortaya koyduğunu vurgulayan Bayraktar, tahsis edilen alanlardaki yatırımların hızla hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Bayraktar, "Büyük bir rekabet içerisinde geçen yarışmalar, Türkiye enerji sektörüne olan güveni ve yatırımcı ilgisini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu stratejik kapasitelerin bir an önce hayata geçirilerek ülkemizin hizmetine sunulmasını temenni ediyorum" dedi.