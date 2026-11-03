2027 TRAFİK CEZALARI: Aracı olanlar dikkat! 2027'de trafik cezaları ne kadar olacak?

Trafik cezaları da yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılan kalemler arasında yer alıyor. Buna göre yüzde 27,83'lük artışın uygulanması halinde 2026 yılında geçerli olan trafik cezası tutarları, 1 Ocak 2027 itibarıyla yükselecek.

2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. TÜİK'in ekim ayına ilişkin Yİ-ÜFE verilerinin açıklanmasının ardından ortaya çıkan oran, yeni yılda vergi, harç ve idari para cezalarının güncellenmesinde esas alınacak.

2027 yılıyla birlikte trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri yeni ceza tutarları bekliyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle trafik cezalarında yaşanacak artış gündeme gelirken, araç sahipleri yeni yılda hangi ihlale ne kadar para cezası uygulanacağını araştırmaya başladı.

2027 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2027'DE NE KADAR OLACAK?

2026 yılında alkollü araç kullanmanın ilk ihlal için cezası 25 bin TL olarak uygulanıyor. Aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi halinde ceza 50 bin TL'ye, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin TL'ye yükseliyor.

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının uygulanması durumunda ilk ihlalin cezası yaklaşık 31 bin 958 TL, ikinci ihlalin cezası 63 bin 915 TL, üçüncü ve sonraki ihlallerin cezası ise 191 bin 745 TL olacak.