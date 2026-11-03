AKARYAKIT GÜNCEL FİYATLAR NE? 3 KASIM'DA AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM | Benzin ve motorine zam mı geldi? Pompada son durum: Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

Benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları 3 Kasım 2026 Salı günü araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Kasım ayının başında yapılan zamların ardından motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde 100 TL sınırını geçti.
Benzin fiyatları da 80 TL'nin üzerine çıkarken LPG'de yeni fiyat artışları kaydedildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları belli oldu.
3 KASIM İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Petrol Ofisinin yayımladığı KDV dahil güncel liste fiyatlarına göre 3 Kasım Salı günü üç büyükşehirde benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 80,50 TL
Motorin (mazot): 100,50 TL
LPG (otogaz): 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 80,30 TL
Motorin (mazot): 100,30 TL
LPG (otogaz): 50,10 TL
Ankara:
Benzin: 81,50 TL
Motorin (mazot): 101,60 TL
LPG (otogaz): 50,79 TL
İzmir:
Benzin: 81,70 TL
Motorin (mazot): 101,90 TL
LPG (otogaz): 50,70 TL