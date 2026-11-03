Haberler İzmir İzmir Körfezi'nde düğmeye basıldı! Yıllardır beklenen temizlik başlıyor İzmir Körfezi'nde düğmeye basıldı! Yıllardır beklenen temizlik başlıyor Yıllardır balık ölümleri, kötü koku ve kirlilikle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanının onayıyla hayata geçirilmesi planlanan kapsamlı çalışma, körfezin geleceğine ilişkin beklentileri artırdı. Peki, denizin altında ve çevresinde neler değişecek? İşte detaylar.. ERTAN GÜRCANER









İzmir Körfezi'nde yıllardır kirliliğe bağlı olarak meydana gelen balık ölümleri ve İzmirlileri bıktıran pis koku tarih oluyor. Kentin kronikleşmiş sorunları arasında ilk sıralarda yer alan körfez kirliliği ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile el ele verip önemli bir çalışmaya imza atacak. İzmit Körfezi'nde olduğu gibi İzmir Körfezi de bünyesinde ağır metalleri barındıran dip çamurundan ve kirlilikten arındırılacak.





Deniz tabanından çıkarılan ve içinde ağır metal barındıran çamur önce kurutulacak, ardından da bertaraf edilecek. Kirliliğin ortadan kalkması ile birlikte deniz suyundaki çözünmüş oksijen oranının artması sağlanacak. Deniz tabanında gerçekleştirilecek tarama ve temizlik, karadaki çalışmalarla da desteklenecek. İç körfeze kirlilik akıtan dereler mercek altına alınacak. İZSU ve Çevre Şehircilik Bakanlığı el ele vererek sıkı denetim mekanizması oluşturacak. Böylece dereler kanalı ile körfeze yapılan kaçak deşarjların da önüne geçilecek.