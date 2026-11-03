ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA: Gözler hesaplarda: En düşük asgari ücret ne kadar olacak? 2027 asgari ücret zammı

Milyonlarca çalışanın gözü 2027 asgari ücret zammına çevrildi. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yeni yıl zammına ilişkin hesaplamalar da hız kazandı. Ocak 2027'de geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı, zam oranının yüzde kaçta kalacağı ve çalışanların cebine girecek yeni maaş tutarı merak edilirken, olası zam senaryoları da gündeme geldi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler aralık ayında yapılacak komisyon toplantılarına çevrildi. Asgari ücret görüşmeleri öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı ve işleyişine yönelik kasım ayındaki açıklamalar gündemde olacak.

Geçtiğimiz Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında bir araya gelmiş, yapılan toplantılar sonrasında asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 liraya kadar yükseldi. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

EKİM AYINDA YILLIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2026 tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre, enflasyon aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı.

TÜFE'deki artış, yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,23 oldu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret belirlenirken gerçekleşen ve beklenen enflasyon verilerinin dikkate alınması bekleniyor. TÜİK tarafından ekim ayında açıklanan verilere göre enflasyon 2026 yılı başından bu yana yüzde 27,52 oldu.

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aralık ayında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek. Yılın 10 ayında gerçekleşen yüzde 27,52'lik orana göre asgari ücrete en az 35.802,26 TL olacak.