Finans uzmanından uyarı: Altında dalgalanma sürecek

ALTIN fiyatlarında yaşanan sert iniş çıkışları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, kısa vadede kazanç beklentisi yerine mevcut birikimi korumanın önemine dikkat çekti. Petrol fiyatları, ABD seçimleri ve Trump'ın İran politikasının piyasaların yönünü belirleyeceğini belirten Memiş, orta ve uzun vadede ise yükseliş beklentisini korudu. Altının yıl içinde çok geniş bir fiyat aralığında hareket ettiğini belirten Memiş, 2026'nın kısa vadede para kazanma yılı olmayacağını savundu. Ocak ayında 5 bin 600 doları gören ons altının geçen hafta 3 bin 875 dolara kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, belirsizlik ortamında önceliğin birikimleri korumak olması gerektiğini söyledi.
BİRİKİMİ KORUMA DÖNEMİ
Finans Analisti İslam Memiş, kısa vadede kesin bir yön tahmini yapmanın zor olduğunu belirterek yatırımcıların uzun vadeli düşünmesi gerektiğini dile getirdi. 2026'nın kısa vadede para kazanma yılı olmayacağını vurgulayan İslam Memiş, dalgalanma ortamında önceliğin mevcut birikimleri korumak olması gerektiğini söyledi. Yatırımcıların günlük fiyat hareketlerine odaklanmak yerine ellerindeki altın miktarını artırmaya çalışması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Yatırımcı 1 gram altını 2 gram, 3 gram, 5 gram yapabiliyor mu, buna odaklanmalı" dedi. Piyasalarda ABD'deki ara seçimler ve Trump yönetiminin İran'a yönelik olası adımlarının yakından takip edildiğini belirten Memiş, gelişmelerin altın fiyatlarında yeni dalgalanmalara yol açabileceğini ifade etti.