Finans uzmanından uyarı: Altında dalgalanma sürecek

ALTIN fiyatlarında yaşanan sert iniş çıkışları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, kısa vadede kazanç beklentisi yerine mevcut birikimi korumanın önemine dikkat çekti. Petrol fiyatları, ABD seçimleri ve Trump'ın İran politikasının piyasaların yönünü belirleyeceğini belirten Memiş, orta ve uzun vadede ise yükseliş beklentisini korudu. Altının yıl içinde çok geniş bir fiyat aralığında hareket ettiğini belirten Memiş, 2026'nın kısa vadede para kazanma yılı olmayacağını savundu. Ocak ayında 5 bin 600 doları gören ons altının geçen hafta 3 bin 875 dolara kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, belirsizlik ortamında önceliğin birikimleri korumak olması gerektiğini söyledi.