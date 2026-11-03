Fon soruşturmasında 18 milyar TL geri alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma derinleşerek sürüyor. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sürdürülen incelemelerde, şüphelilerin hesapları arasındaki para transferleri, ifadeler ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında cuma günü itibarıyla 37 kişinin aldıkları paraları iade ettiği ve toplam 18 milyar 340 milyon liranın tahsil edildiği öğrenildi.

GÜNER'E ADLİ KONTROL

Soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeler kapsamında Dünya gazetesinin ortaklarından Umut Güner de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Güner, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, Güner'in konutu terk etmemesi ve yurt dışına çıkmaması talebiyle adli kontrol uygulanmasını istedi. Sulh ceza hakimliği de talep doğrultusunda karar verdi.

BULLS YATIRIM İDDİASI

Soruşturmada Dünya Holding'in, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye kararı alınan Bulls Yatırım Holding ile ortaklığı bulunduğu iddiası da gündeme geldi. SPK daha önce Bulls Portföy'e ait 15 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermişti. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun da soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu gelişme üzerine yardımcısı Atila Türeli, vekaleten Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Ayrıca son gelişmelere göre Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir kararı uygulandı.