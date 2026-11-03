İslam ülkelerine iş birliği çağrısı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 42. Bakanlar Toplantısı'nın açılışında konuştu. Küresel ekonomik belirsizliklerin ve bölgesel çatışmaların ekonomiler üzerindeki etkilerine değinen Yılmaz, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin geliştirilmesinin önemini vurguladı

ENERJİ fiyatlarındaki yükselişin ekonomiler üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Yılmaz, enerji güvenliği için kaynak ve güzergah çeşitliliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Ülkelerin dışa bağımlılığı azaltarak yerli üretim kapasitelerini güçlendirmesinin önemine işaret eden Yılmaz, bölgesel işbirliğinin de geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. 2022'de uygulamaya alınan İslam Ülkeleri Tercihli Ticaret Sistemi'nin daha etkin hale getirilmesini isteyen Yılmaz, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, dijital ticaretin desteklenmesi ve yatırımların önünün açılması çağrısında bulundu. Yılmaz, İSEDAK Çalışma Grupları kapsamında 209 projeye destek sağlandığını açıkladı.