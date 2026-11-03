İstihdama 433 milyar liralık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe hedefleri, işverenlere yönelik milyarlarca liralık teşvikleri ve istihdamı artırmaya yönelik destekleri öne çıkardı. Yeni yılda yaklaşık 11 milyon 795 bin işverene prim teşviki verilmesi planlanırken, istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele programları için 433,5 milyar liralık ödenek ayrıldı.
EMEKLİYE 200 MİLYAR TL
Bütçe hedeflerinde emeklilerin bayram ikramiyeleri de yer aldı. 2026 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 16 milyon 10 bin 380 kişiye yaklaşık 150 milyar lira ikramiye ödeyen Bakanlık, 2027 yılında da bayram ikramiyesi vermeye devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2027 yılında 16 milyon 410 bin kişiye toplam 200 milyar lirayı bulan ödeme yapmayı öngörüyor.
1 TRİLYON LİRAYI AŞACAK
İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğünün 2026 yılı sonunda 1 trilyon liraya ulaşması bekleniyor. Eylül 2026 itibarıyla 883,2 milyar liraya ulaşan fondan, 7 Ekim itibarıyla 20 milyon 501 bin kişiye toplam 365 milyar lira ödeme yapıldı.
ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE
Bütçede çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar da yer aldı. Yoksulluk, işsizlik, eğitime erişim sorunları ve göçün çocuk işçiliğinin başlıca nedenleri arasında gösterildiği teklifte, 2027 yılında 32 bin çocuğa ulaşılması hedeflendi. Ayrıca mevsimlik tarım işçilerine yönelik hizmetlerin etkinleştirilmesi için göç haritası çıkarılacak. Mevsimlik tarım işçilerine verihen kamu hizmetlerinin etkin şekilde sunulması için "mevsimsel göç haritası"nın çıkarılacağı belirtilen teklifte, 2026 yılında 70 bin mevsimlik tarım işçisine ulaşıldığı, bu rakamın 2027 yılında 75 bine çıkmasının öngörüldüğü dile getirildi.