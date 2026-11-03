İstihdama 433 milyar liralık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe hedefleri, işverenlere yönelik milyarlarca liralık teşvikleri ve istihdamı artırmaya yönelik destekleri öne çıkardı. Yeni yılda yaklaşık 11 milyon 795 bin işverene prim teşviki verilmesi planlanırken, istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele programları için 433,5 milyar liralık ödenek ayrıldı.

EMEKLİYE 200 MİLYAR TL

Bütçe hedeflerinde emeklilerin bayram ikramiyeleri de yer aldı. 2026 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 16 milyon 10 bin 380 kişiye yaklaşık 150 milyar lira ikramiye ödeyen Bakanlık, 2027 yılında da bayram ikramiyesi vermeye devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2027 yılında 16 milyon 410 bin kişiye toplam 200 milyar lirayı bulan ödeme yapmayı öngörüyor.