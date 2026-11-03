Kış geldi, doğalgaz vanaları açıldı: Evde sıcaklığı artıracak ve faturayı düşürecek 7 hayati adım

Kasım ayına girerken hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde kış sezonu resmen başladı. Evlerde kombi ve merkezi ısıtma sistemleri devreye girerken, vatandaşlar hem konforlu bir kış geçirmek hem de yüksek faturaların önüne geçmek için çözüm arayışına girdi. Yapılan araştırmalar, binalarda uygulanan doğru ve basit tekniklerle ev içi sıcaklığın 3 ila 5 derece artırılabileceğini, yakıt tüketiminin ise %30'a varan oranlarda düşürülebileceğini gösteriyor.
Binalarda Isı Yalıtımı ve Enerji Verimliliği Uzmanları, kalorifer sezonunun açılmasıyla birlikte evini daha iyi ısıtmak isteyenler için hayat kurtaran pratik çözümleri sıraladı.
ISI KAYBINA KARŞI "ALTIN DEĞERİNDE" YÖNTEMLER
Mobilya Düzenini Yeniden Planlayın: Kalorifer peteklerinin önünü kapatan koltuk, masa ve uzun perdeler sıcak havanın odaya yayılmasını doğrudan engeller. Isının serbest dolaşımı için radyatör çevresinde en az 20 santimetrelik boşluk bırakılması gerekiyor.
Isı Yansıtıcı Levhalarla Duvar Kaybını Engelleyin: Dış cepheye bakan peteklerin arkasındaki duvarlar, üretilen ısının önemli bir kısmını dışarıya emer. Petek arkasına yerleştirilecek alüminyum kaplı yalıtım panelleri, sıcaklığı doğrudan oda merkezine geri yansıtıyor.
Peteklerdeki "Hava Kilitlenmesi" Test Edilmeli: Peteklerin üst kısmının soğuk, alt kısmının sıcak kalması sistemde hava biriktiğinin net göstergesidir. Bir purjör anahtarı yardımıyla havası alınmayan petekler, kombi ne kadar yanarsa yansın yeterli ısıyı üretemez.
Sızdırmazlık Bantları ile Soğuk Hava Girişini İzolasyon Yapın: Pencereler ve dış kapı kenarlarındaki eskimiş fitiller, içerideki sıcak havanın kaçmasına neden olur. Kauçuk esaslı yalıtım bantları ve kapı altı süngerleri ile bu kaçaklar pratik şekilde kapatılabilir.
Oda Isılarını Akıllı Vanalarla Dengede Tutun: Yatak odası veya az kullanılan alanlarda termostatik vana tercih edilerek oda bazlı sıcaklık yönetimi sağlanmalı. Kullanılmayan odaların vanasını tamamen kapatmak yerine düşük ayarda tutmak, ev genelindeki ısı dengesini korur.
Gece Saatlerinde Isı Zırhı Oluşturun: Güneş battıktan sonra pencerelerden yaşanan ısı kaybı tepe noktasına ulaşır. Akşam saatlerinde stor ve kalın perdeleri kapatmak pencerelerde ek bir izole tabaka oluşturur.
Tesisat Temizliğini İhmal Etmeyin: Zamanla tesisat içinde oluşan kireç ve çamur katmanı su sirkülasyonunu yavaşlatır. Sezon başında yapılacak profesyonel petek ve tesisat bakımı, yakıt yakma verimini doğrudan etkiler.