Kış geldi, doğalgaz vanaları açıldı: Evde sıcaklığı artıracak ve faturayı düşürecek 7 hayati adım

Kasım ayına girerken hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde kış sezonu resmen başladı. Evlerde kombi ve merkezi ısıtma sistemleri devreye girerken, vatandaşlar hem konforlu bir kış geçirmek hem de yüksek faturaların önüne geçmek için çözüm arayışına girdi. Yapılan araştırmalar, binalarda uygulanan doğru ve basit tekniklerle ev içi sıcaklığın 3 ila 5 derece artırılabileceğini, yakıt tüketiminin ise %30'a varan oranlarda düşürülebileceğini gösteriyor.