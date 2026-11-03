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Piyasalarda gözler enflasyon verilerinde

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Piyasalarda gözler enflasyon verilerinde

PİYASALAR, siyasi ve ekonomik gelişmelerin yoğunlaşacağı haftaya temkinli başladı. ABD'deki ara seçimler, ABD-İran arasındaki müzakereler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. ABD'de Kongre çoğunluğunun hangi partide kalacağı merak edilirken, seçim sonuçlarının Başkan Donald Trump yönetiminin ekonomi ve dış politika adımlarını etkileyebileceği değerlendiriliyor. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma beklentisi ise petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 düşerek 109 dolar seviyesine geriledi.

ABD'DE güçlü ekonomik aktivite ve enflasyon endişeleri, Fed'in yeniden faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Avrupa'da Fransa'nın mali görünümü tahvil faizlerini yükseltirken, Asya piyasalarında imalat verileri büyüme endişelerini artırdı.

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