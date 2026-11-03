SON DAKİKA EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI! Maaşlar kaç lira olacak? Emekliye üç formül!

Son açıklanan anket ise AA Finans'ın anketi oldu. AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi 'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2.2 artacağını tahmin etti. Ankette 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29.64 olarak yer aldı. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10.09, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 2.89 enflasyon farkıyla yüzde 8.03 olabileceği anlamına geliyor. Orta Vadeli Program 'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28.4 olarak yer almıştı. Bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9.04, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 1.91 enflasyon farkıyla yüzde 7 zam alabileceğini ortaya koymuştu.

MAAŞLAR KAÇ LİRA OLACAK?

Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş eğer ocak zammı yüzde 8.02 olursa 75 bin 856, yüzde 8.03 çıkarsa 75 bin 863, yüzde 8.39 olarak gerçekleşirse 76 bin 116 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık, zam oranı yüzde 8.02 olursa 34 bin 55 lira, yüzde 8.03 çıkarsa 34 bin 58 lira, yüzde 8.39'u bulursa 34 bin 172 lirayı bulacak. Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek. Burada da en güçlü formül, 6 aylık enflasyon formülü olacak. Bu uygulamaya yine başvurulursa, anketlerdeki enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 926-26 bin 13 lira aralığına çıkacak.